Порошенко: после полуночи заблокированные на счетах Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в Госказначейство Украины

Конфискованные средства ($1,4 млрд) экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Я прибыл сюда после доклада генерального прокурора и секретаря СНБО о том, что завершено следствие, принято решение суда и сегодня в 00.00 оно вступило в законную силу о конфискации $1 млрд 400 млн, которые принадлежали бывшему президенту и его клике… Сегодня была нажата кнопка, и деньги с заблокированных счетов были зачислены на счета Госказначейства", - сказал П.Порошенко в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в пятницу в Киеве.

П.Порошенко также обратился к Верховной Раде с призывом внести изменения в государственный бюджет Украины с целью использования конфискованных средств экс-президента В.Януковича и его окружения для нужд Вооруженных сил Украины.

"Я обратился к правительству и парламенту, чтобы парламент принял соответствующие изменения в государственный бюджет. Первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции", - сказал он.

Президент уточнил, что средства экс-президента должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, современных дронов, а также на строительство общежитий для военнослужащих, проходящих службу по контракту, для строительство гостиниц для военнослужащих.

"Очень важно, чтобы часть средств пошла на строительство реабилитационного центра для воинов АТО, которые пострадали во время российской агрессии. Но также важно, чтобы часть этих средств пошла на социальную защиту наименее защищенных слоев населения, при этом так, чтобы они не были проедены, а были вложены в инфраструктуру и долгие годы работали на народ", - отметил П.Порошенко.