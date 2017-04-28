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Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту и запретило ему осуществлять любые действия от имени Ассамблеи - украинская делегация
Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы в пятницу выразило недоверие главе ПАСЕ Педро Аграмунту, сообщает глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").
"Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и осуществлять другую активность от имени ПАСЕ. То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталось одно название", - написал В.Арьев на странице в Фейсбуке.
По его словам, П.Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и не сделал ни одного заявления, обещанного ранее.
В.Арьев пояснил, что у ПАСЕ нет процедуры отзыва президента от должности вообще: "За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру".
В свою очередь, член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") также сообщил о данном решении Бюро: "Бюро ПАСЕ только что без единого голоса против проголосовало недоверие Педро Аграмунту как президенту ПАСЕ и запретило ему осуществлять какие бы то ни было действия от имени Ассамблеи".
Как сообщалось, делегация Украины в ПАСЕ требовала запуска процедуры импичмента П.Аграмунта из-за визита делегации во главе с ним в Сирию.
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