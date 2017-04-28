Ощадбанк приступил к исполнению решения суда о конфискации в госбюджет $1,5млрд средств команды Януковича - СНБО

Государственный банк "АО "Ощадбанк" (Киев) приступил к спецконфискации $1,5млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в соответствии с решением суда, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Руководство Ощадбанка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО в пятницу утром.

Как отметили в пресс-службе, в головной офис Ощадбанка с соответствующим определением суда приезжали генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели эту информацию к сведению руководства финучреждения.

Агентство пока не располагает информацией о том, в рамках какого дела, в каком суде проходил процесс, когда и кем вынесено соответствующее решение.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева вызвал В.Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в документе.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года сообщил о вручении экс-президенту уведомления о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).