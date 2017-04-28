Почему военное положение может быть введено в этом году

О введении военного положения в связи с войной на Донбассе говорят давно, но только сейчас этот процесс приобрел реальные очертания.

В последние дни нельзя было не обратить внимание на осторожные, но достаточно громкие новости о возможных кардинальных изменениях в том, что у нас на официальном уровне принято называть антитеррористическая операция, или АТО.

Так буквально вчера в ходе Международной конференции по безопасности в Киеве заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что в случае эскалации вооруженного конфликта Украина готова объявить военное положение. При этом он отметил, что "не исключается эскалация конфликта".

"На сегодня в случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения. Здесь проблем нет", - сказал Павловский.

В тот же день, но несколько ранее, представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что указ о введении военного положения в Украине из-за российской агрессии уже подписан президентом Петром Порошенко.

"Введение военного положения - это чрезвычайно острая, ответственная и сложная процедура, но помним, что президент Порошенко, когда эта критика звучала, сказал, что закон и указ им подписан. Но мы знаем, что он начнет действовать лишь тогда, когда его примет Верховная Рада", - сказал Марчук.

В связи с этим давайте попробуем выяснить: что такое это военное положение и почему его не вводили ранее.

Википедия пишет, что военное положение - это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности.

Итак, объявив военное положение, Украина официально перейдет в состояние войны с агрессором, то есть - с Россией в лице ее выкормышей: "ДНР" и "ЛНР". Собственно, горячие головы призывали это сделать еще в 2014-м году - во время, или сразу после аннексии Крыма. Но была в этом рациональная целесообразность? Вопрос сложный.

Точные данные о численности и укомплектованности вооруженных сил во всем мире стараются держать в тайне, особенно в странах, которые ведут войну. Однако, есть информация, которую скрыть невозможно - действующее законодательство.

Итак, если на начало войны на Донбассе в соответствии с законом "О численности Вооруженных Сил Украины" общая численность ВСУ составляла 184 тысячи человек (из них 139 тысяч непосредственно военнослужащих), то сейчас согласно тому же закону она составляет 250 тысяч человек (из них 204 тысячи непосредственно военнослужащих).

Однако это не означает, что именно столько служит по факту. Это, так сказать, официальная верхняя планка. При этом степень укомплектованности армейских частей военные аналитики оценивают в 60-70%. То есть, по самым скромным подсчетам украинская армия по состоянию на сегодня должна насчитывать около 123 тысяч непосредственно военнослужащих - тех, кто с оружием в руках готов пойти в бой и защищать ее суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, как того требует Конституция Украины.

Конечно, не все они несут службу именно на Донбассе и непосредственно задействованы в проведении АТО - лишь около 70 тысяч, но об этом позже.

Для начала стоит вспомнить, что численность украинской армии на начало войны составляла не более 98 тысяч человек, которые были равномерно разбросаны по всей стране и находились в форме, далекой от боевой.

Плюс аннексия Крыма, которая имела место накануне войны на Донбассе, также существенно подкосила численность ВСУ - по данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса в оккупированном Крым остались 9,5 тысяч военнослужащих украинской армии.

Согласно опубликованного Генштабом анализа проведения АТО в августе-сентябре 2014-го года, на начало августа 2014-го в АТО были задействованы около 40 тыс. личного состава ВСУ, в том числе 32 тыс. военнослужащих и 5,5 тыс. единиц тяжелого вооружения и военной техники. То есть, около 30% от существующего состава.

Что интересно, еще в 2013-м году эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) указывали, что из-за провала военной реформы украинская армия способна защищать только "ограниченную территорию", а большое количество советского оборудования требует замены. Но, как оказалось чуть позже, это было далеко не самое страшное, ведь за первый год войны потери украинской армии в вооружении и технике, по подсчетам того же IISS, составляли около 50% от довоенной численности.

Кроме этого, эксперты IISS утверждали, что еще по состоянию на начало 2016 года боевые возможности ВСУ были низкими из-за неадекватного уровня подготовки и недостаточного количества ресурсов.

Учитывая все эти факторы, становится понятным, почему ни и.о. президента Украины Александр Турчинов, ни президент Украины Петр Порошенко не объявляли военное положение и открыто не вступали в войну с Россией - воевать просто-напросто было не с кем и нечем.

"На 60-65% военная техника в частях, стоявших на первых рубежах в зоне конфликта, была уничтожена. Нечем было защищаться", - сообщил Петр Порошенко после "Иловайского котла". Как видим, эти цифры почти совпадают с подсчетами IISS.

И только с началом 2016-го года на вооружение армии начали поступать новые образцы техники, среди которых: броневики, пулеметы, БТРы, беспилотники и минометы. В марте 2016-го президент Петр Порошенко испытал новый БТР-4, а секретарь СНБО Александр Турчинов объявил об успешном огневом испытании корректируемой ракеты украинского производства "Ольха".

Вообще, именно с 2016-го года началось не "латание дыр", а полноценное восстановление украинской армии.

"За последний год мы смогли увеличить численность Вооруженных сил Украины на сто тысяч. Кроме того, сформированы силы специальных операций, которые в 2016 году получат боевую способность", - сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время выступления на форуме по обороне и безопасности 17 февраля 2016 года. А до конца 2016-го года, как известно, вся армия перешла на контрактную форму существования.

Кроме этого, 23 августа 2016 года Порошенко объявил, что за последние два года госконцерн "Укроборонпром" передал армии более 12 тысяч образцов военной техники.

Но самой интересной выглядит другая информация. По данным Генштаба, количество бригад и полков в зоне АТО выросло с 8-ми на начало войны до 25 сейчас; батальонов и дивизионов - с 50 до 150; численность личного состава с учетом резервов - с 32 тысяч до 73 тысяч военнослужащих (в полтора раза больше, чем у так называемой армии "Л-ДНР", на минутку).

Ну и нельзя не отметить, что в госбюджете Украины на 2017-й год на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск предусмотрены 51 млрд 863 млн 388 тыс. грн., что больше, чем когда-либо до этого.

Учитывая все это, начинаешь понимать уверенность Игоря Павловского в контексте разговоров о введении военного положения. По состоянию на сегодня Украина готова к этому гораздо лучше, чем в течение предыдущих лет "гибридной" войны. Да и, собственно, надо же эту войну когда-то победно заканчивать, а без полномасштабного наступления этого сделать не удастся.

А введение военного положения в ответ на эскалацию конфликта со стороны террористов "Л-ДНР" здесь может послужить хорошим объяснением зачистки временно оккупированного Донбасса для западных партнеров.