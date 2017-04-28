Как призрак коммунизма в Одесском горсовете раскачивает город перед 2 мая

Под соусом сохранения истории мэр Одессы Геннадий Труханов с депутатами пытаются зондировать коммунистические настроения в городе.

26 апреля на очередной сессии Одесского городского совета 46 депутатов из 65 поддержали проект решения о переименовании улиц, переулков, проспектов, парков, скверов и других географических объектов на территории Одессы. Но не в рамках Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", а наоборот, решив вернуть некоторым одесским улицам коммунистические названия.

На рассмотрение сессии городского совета проект о переименовании улиц и переулков города, "декоммунизированных" в прошлом году тогдашним губернатором Михаилом Саакашвили, вынес бывший исполняющий обязанности городского главы Одессы и председатель фракции "Доверяй делам" Олег Брындак. Буквально за полчаса до начала заседания депутатам было предложено ознакомиться с большим документом, который состоял из сорока листов и якобы был предназначен для упорядочения топонимики города и многочисленных переименований улиц. С этим документом, конечно, почти никто из депутатов не успел ознакомиться в полной мере.

По результатам голосования, 56 топонимических объектов были переименованы согласно с рекомендациями историко-топонимической комиссии. Эти рекомендации дважды выносились на общественные слушания, но их обсуждение не удалось из-за вмешательства активистов. Что не означает, что их нельзя было провести.

Таким образом, горсовет вернул старые названия улице и переулку имени большевистского деятеля Бабушкина, улицам имени коммуниста Бадаева, советского писателя Бирюкова, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, а также Гончарова, Обнорского, Белинского и Богданова. Согласно решению топонимической комиссии, они не подпадают под действие закона "О декоммунизации". Чапаевские переулки, которые распоряжением Саакашвили были названы в честь защитников Украины, погибших в АТО, стали Старокозацкими.

В честь Небесной Сотни городской совет решил назвать улицу Карла Либкнехта, которая расположена на окраине Одессы между мемориалом 411-й батареи и Черноморкой. В честь Героев Крут депутаты решили назвать переулок того же Карла Либкнехта.

Своеобразной "вишенкой на торте" стало возвращение проспекту Небесной Сотни старого названия - проспект Маршала Жукова. По мнению топонимической комиссии, название проспекта в честь советского министра обороны не подлежит переименованию из-за того, что Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов с территории Украины. Кроме того, депутаты переименовали еще ряд улиц, которые "декоммунизировал" до этого грузинский реформатор.

Минувшая сессия городского совета Одессы стала своеобразной лакмусовой бумажкой, который показала реальное отношение местных властей к "красному режиму". Так, показательными стали еще несколько выступлений депутатов. Перед завершением сессии депутат от "Оппоблока" Богдан Гиганов завел партийную мантру о необходимости установить в Одессе в 2017 году памятник жертвам трагических событий 2 мая 2014 года, заявляя о том, что "такой важный вопрос для всех одесситов" будто бы остается до сих пор открытым".

На выступление Гиганова отреагировал сам мэр Труханов, посрамив мнение оппозиционера за то, что он и его политическая партия пытаются зарабатывать себе политические очки на трагедии. Можно сказать, что поставил его на место. Мол, не нужно тут раскачивать и без того шаткую ситуацию в городе. А депутаты не поддержали инициативу оппозиционера.





Между тем, в сессии городского совета без предупреждения приняла участие народный депутат Светлана Залищук, которая подняла очень неудобные для местных властей вопросы: применение опричниками мэра физической силы к активистам, несвоевременное обнародование проектов решений, тендер с покупкой и ремонтом здания завода "Краян", в котором планируется открыть новую "европейскую мэрию". А также напомнила о том, что Одесский горсовет находится на 107 месте по уровню экономии средств и призвала депутатов и главы Одессы увеличить количество конкурсных допороговых тендерных закупок.

На этом фоне вполне ожидаемым стало то, что в мэрии решили срочно вызвали в зал "своего" нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Выступая после своей коллеги по цеху, Голубов разразился истерикой о том, что это "мы родились и живем в этом городе", "одесситы сами будут решать, что им нужно, а что - нет", "никто из приезжих нам не будет указывать, как жить". Такими же ожидаемыми были и бешеные овации большей части депутатов.

Уже на следующий день, вслед за проукраинскими активистами и председателем Института нацпамяти Украины, решением о такой "декоммунизации" улиц возмутился губернатор Одесской области Максим Степанов. Он назвал решение провокацией, которую устраивают накануне депутаты "сакральных" для московских коллаборационистов дат - 2 и 9 мая. Степанов выразил надежду, что у депутатов горсовета произошло временное помутнение рассудка и они оправятся. Впрочем, верить в это как-то не приходится.

Также Степанов напомнил, что космонавт Валентина Терешкова, в честь которой хотят снова назвать одну из улиц Одессы, голосовала за аннексию Крыма, а он не готов ходить по таким улицам.

Позже всех на "коммунистическое" решение депутатов отреагировали СБУ и прокуратура. Не может не радовать то, что эта реакция была весьма адекватной и по этому поводу было возбуждено дело по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Но что-то подсказывает, что и здесь народные мужи в очередной раз выйдут сухими из воды, а сам Труханов и дальше будет наводить "порядок" одной рукой и раскачивать социально-политическую ситуацию в городе - другой.