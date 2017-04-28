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Топливно-энергетический комплекс
Трамп: военный конфликт с Северной Кореей возможен
09:31 28.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в серьезный военный конфликт, однако он предпочел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем, сообщает Би-Би-си.
Трамп также уверен, что северокорейскому лидеру, который возглавил страну в 27 лет, нелегко.
"Существует вероятность того, что у нас может быть серьезный серьезный конфликт с Северной Кореей. Абсолютно", - сказал Трамп в интервью Рейтер, приуроченном к 100 дням его президентства.
Тем не менее, президент США заявил, что хочет разрешить кризис мирным путем и сейчас его администрация готовит ряд новых экономических санкций против КНДР.
"Мы хотели бы решать вопросы дипломатично, но это очень сложно", - признался Трамп.
Он похвалил китайского лидера Си Цзиньпина за помощь Китая в попытках обуздать Северную Корею.
"Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть суматоху и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек", - охарактеризовал Трамп своего китайского партнера, с которым провел переговоры в апреле.
Он добавил, что Си Цзиньпин любит Китай и китайцев. При этом ранее, вскоре после избрания президентом, Трамп обвинял Китай в том, что он недостаточно делает для решения северокорейской проблемы.
Говоря о Ким Чон Ыне, Трамп отметил, что действовал исходя из предположения, что лидер КНДР возглавил страну в раннем возрасте.
"Ему 27 лет, его отец умер, он принимает режим. Говорите, что хотите, но это нелегко, особенно в этом возрасте", - заявил президент США.
В последние месяцы ситуация вокруг Северной Кореи обострилась.
* КНДР выполнила неудачный запуск ракеты и провела массовый военный парад, который стал явной попыткой показать силу
* США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку
* Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая "сверхмощным упреждающим ударом".
* США начали установку противоракетных комплексов THAAD, присутствие которых на Корейском полуострове беспокоит Россию и Китай. Стоимость системы - $1 млрд, причем заплатить за нее, по мнению Трампа должна Южная Корея.
Ранее в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил Fox News, что Китай вновь призвал Северную Корею воздержаться от проведения дополнительных испытаний.
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