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Топливно-энергетический комплекс
Общий госдолг в марте вырос на 0,8% до $72,4 млрд
16:35 27.04.2017 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте вырос на 0,82%, или на 0,59 млрд долларов до 72,35 млрд долларов (по состоянию на 28 февраля).
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 1 951,85 млрд гривен, или 72,35 млрд долларов против 1 941,48 млрд гривен, или 71,76 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 676,13 млрд гривен (62,13 млрд долларов) против 1 665,94 млрд гривен месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,06 млрд долларов до 36,2 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг увеличился до 699,6 млрд гривен.
Гарантированный государством долг на 31 марта составил 275,72 млрд гривен, или 10,22 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
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