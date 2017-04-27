В СБУ рассказали, зачем проводили обыски в Dragon Capital

Обыски в компании Dragon Capital были связаны с использованием программы Стахановец, а не с деятельностью компании. Об этом заявил журналистам на брифинге руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.

"Программа Стахановец позволяет удаленно контролировать всю информацию, которая обрабатывается на компьютере без ведома собственника", - объяснил он.

Ткачук подчеркнул, что компания, которая является разработчиком программы, сотрудничает с ФСБ РФ.

Ткачук сообщил, что программа позволяет включать микрофоны и видеокамеры, и без ведома собственника контролировать все происходящее в помещении, где находится компьютер.

Вчера Служба безопасности сообщила, что выявила восемь компаний, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства со скрытыми функциями негласного доступа.

Затем в компании заявили, что обыск в офисе касался программы контроля рабочего времени сотрудников, которая по результатам экспертизы была признана "специальным техническим средством негласного получения информации".

"Как выяснилось, программное обеспечение, которое официально приобретено Драгон Капитал в 2015 году у украинской компании Стахановец ПРО (правообладатель ПО) и планировалось к использованию как система контроля рабочего времени работников, было в 2016 году признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства", - гласит сообщение Dragon Capital.