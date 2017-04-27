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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему госпредприятия стали приносить прибыль

12:45 27.04.2017 |

Экономика

 Леонид ЧУМАК, Деловая столица

Государственный сектор экономики демонстрирует рекордную прибыль: основная причина - приведение тарифов к экономически обоснованному уровню.

В середине апреля Министерство экономического развития и торговли опубликовало отчет об эффективности работы топ-100 крупнейших госпредприятий. Согласно документу совокупная прибыль первой "сотни" за первую половину 2016 г. составила 31,6 млрд грн.

Полученный результат качественно отличается от показателей за аналогичный период 2015 г. Тогда крупнейшие ГП продемонстрировали суммарный убыток 11,9 млрд грн.

Новый отчет МЭРТ содержит цифры, которые оказались даже выше ожиданий руководителей экономического министерства. В июле прошлого года Юлия Ковалив, занимавшая в то время пост заместителя главы МЭРТ, прогнозировала совокупную прибыль госпредприятий на уровне 20 млрд грн. Подобных показателей компании государственного сектора должны были достичь по итогам всего 2016 г. Но на плановый результат правительство вышло уже по результатам первого полугодия. По словам экспертов, госкомпании суммарно вышли на прибыльную работу благодаря реформе корпоративного управления и переходу на рыночное формирование тарифной политики.

"На доходы государственных компаний повлияла реформа корпоративного управления. Там, где это позволили сделать (в компаниях "Нафтогаз України" и "Укргаздобыча"), мы сразу видим результат, который повлиял на общую статистику. Определенным образом на прибыльность повлияла и тарифная политика. Если присмотреться к "Нафтогазу", новые тарифы позволили уменьшить убытки компании", - отмечает аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

За годы независимости Украины тема тарифов переместилась из сферы экономики, где ей надлежит быть, в политическую плоскость. Власть сохраняла тарифы на низком уровне, дотируя те же энергоносители для населения, чтобы выиграть очередные выборы. При этом никого не беспокоило, как формируется тариф и сколько бюджетных средств государство вливает в госпредприятия. Практически во всех ключевых отраслях экономики прочно закрепилось перекрестное субсидирование. В первую очередь, речь идет о тарифах на электроэнергию, на газ и на железнодорожные перевозки. Именно здесь сконцентрированы крупнейшие государственные активы - НАК "Нафтогаз України", ГП НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укрзалізниця".

В начале 2015 г. украинские потребители оплачивали менее чем 17% рыночной цены газа и до 21% реальной стоимости электричества. И нельзя сказать, что доходы не позволяли большего. По оценкам аналитиков, из-за развитого теневого сектора реальная средняя зарплата в 2-2,5 раза выше официальной. Госкомпании, которые работали в сферах энергетики, являясь фактически монополистами, оставались планово убыточными. Для их содержания государство выделяло дотации, под которые "сжигались" международные займы. Это, в свою очередь, провоцировало коррупцию.

Заниженные тарифы открывали возможности для спекуляции энергоносителями и роста теневой экономики страны. Манипулируя объемами газа и электроэнергии, которые по "льготным" ценам отпускались населению, недобросовестные чиновники перепродавали их промышленным предприятиям. В результате миллионы гривень, которые должны были поступать на счета госпредприятий, оседали "в тени" или уплывали в офшорные зоны. Из-за этого уровень теневой экономики в Украине в разы превышает нормальный. По данным Минфина, в 2015 г. "в тени" находилось 40% ВВП, на конец третьего квартала 2016 г. этот показатель снизился до 35%. Хотя реальные цифры могут быть выше, и о них можно только догадываться. Даже официальные данные Минфина варьируются в зависимости от метода оценки - от 24 до 51%.

Рынок без рынка, на котором основным источником дохода были государственные дотации, не мог привлечь внешних инвесторов. Поэтому все бремя финансовой поддержки ложилось на бюджет. За ненормальную тарифную политику государство платило как минимум дважды - недополучая деньги за искусственно заниженные тарифы и выделяя средства на содержание компаний государственного сектора. Кроме того, бюджет недополучал от постоянно убыточных госпредприятий миллиарды гривень налоговых отчислений.

Формирование осознанной долгосрочной тарифной политики, которое наблюдается в стране последние годы, делает рынок понятным и прогнозируемым. Парламентом были приняты законы о рынке газа и рынке электроэнергии, цены на украинские энергоносители сделали рыночными, привязав их к европейским котировкам. "Ключевой причиной больших прибылей компаний нефтегазового сектора является реформа. За два года поднялась цена, прежде всего для населения. "Нафтогаз" ориентируется на так называемый "Баумгартен плюс", цену газа в австрийско-немецком хабе. Но резко подскочила и цена газа, который добывает компания "Укргаздобыча". В других отраслях государственные предприятия не продемонстрировали такого. Ни банки, ни Одесский припортовый завод", - подчеркивает экономист Андрей Блинов.

В результате госпредприятия энергетического сектора, которые раньше генерировали наибольший убыток, за первый квартал 2016 г. заработали более 25 млрд грн. Только "Нафтогаз України" получил по итогам года чистую прибыль 26,5 млрд грн. Положительный результат обеспечила хорошая денежная отдача от транзита газа - этот сегмент принес госкомпании 28,7 млрд грн чистой прибыли.

"Увеличение доходности государственных предприятий может иметь несколько причин. Одна из них - присутствие среди госсектора предприятий "Нафтогаза". Эта компания должна была показать нулевую доходность, но после увеличения тарифов "Нафтогаз" показал большую прибыль", - отмечает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Кроме "Нафтогаза", положительный результат работы продемонстрировали и другие госкомпании, эффективность работы которых регулируется тарифной политикой государства. Прибыль энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" в прошлом году составила 2,21 млрд грн. "Центрэнерго" заработало 625 млн грн, а "Энергоатом" получил 187 млн грн прибыли. Государственный транспортный монополист "Укрзалізниця" завершил 2016 г. с результатом 303 млн грн против 16 млрд грн убытков годом ранее.

"Тарифная политика государства, я думаю, была направлена исключительно на наполнение бюджета. У нас, по сути, получился косвенный налог на население", - поясняет директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

Государство дало понять, что госкомпании больше не являются социальным проектом, на который из бюджета будут выделяться миллиардные дотации. Они обязаны превратиться в бизнес, который может зарабатывать деньги. Структурные реформы, как формирование рыночных тарифов, имеют долгосрочную стратегию и в полной мере проявят себя только со временем. Но первые результаты позволяют говорить о правильности этого шага. По итогам прошлого года государственный "Нафтогаз" стал лидером по отчислению налогов в государственный бюджет, уплатив почти 70 млрд грн.

"В "Вестнике налоговой службы" опубликованы показатели крупнейших налогоплательщиков. Есть две группы предприятий, которые и обеспечивают львиную долю поступлений. Первая группа - это предприятия нефтегазового комплекса. Больше всего налогов заплатила компания "Укргаздобыча". Далее - "Укрнафта", "Энергоатом". Вторая группа крупных налогоплательщиков - это табачные компании, которые заплатили более 10 млрд грн", - уточнил Андрей Блинов.

Переход на рыночные тарифы не только превратил государственные компании из постоянных просителей в доноров госбюджета. Реформа тарифной политики вывела "из тени" потребителей, которые раньше, пользуясь нелегальными схемами и лазейками в законодательстве, покупали энергоносители по заниженным ценам. Теперь миллиардные средства, которые раньше исчезали в недрах постоянно убыточных ГП или "уплывали" в офшоры, могут направляться на финансирование социальных сфер (как образование и медицина) или поддержку незащищенных слоев населения.

Кроме того, отказ от дотационной политики снизил возможности для коррупции в государственных компаниях и уровень теневой экономики. А это, в свою очередь, делает украинскую экономику привлекательной для бизнеса, что, несомненно, будет способствовать развитию госпредприятий за счет привлечения внешних инвестиций.

По словам экспертов, государство ступило на непростой путь реформ. И если удастся с него не сойти, госпредприятия останутся донорами бюджета и продолжат увеличивать свои доходы.

 

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19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

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