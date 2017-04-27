Надолго ли укрепилась гривня

Еще в январе курс доллара на межбанке подбиралась к 28 гривням. А начавшаяся в феврале торговая блокада Донбасса не давала поводов для оптимизма. НБУ оценивал потенциальные потери внешней торговли после разрыва связей с оккупированными территориями в $1,8 млрд.

Но с начала апреля, к удивлению многих, гривня укрепилась на 40 копеек. Вчера торги на межбанке закрылись котировками 26,56/26,59 грн/$, НБУ установил официальный курс на уровне 26,58 грн/$. Средняя цена покупки-продажи на наличном рынке составляла 26,27-26,65 грн/$.

Долго ли будет укрепляться нацвалюта?

Сезонный взлет

Весной валютное предложение на межбанке традиционно превышает спрос. Окончание отопительного сезона означает сокращение расходов на закупку энергоресурсов. Активизируются агропроизводители, которые в период посевных продают валюту. Также в пользу гривни - полученные Украиной транши от МВФ и ЕС.

Помогла и ситуация на внешних рынках. Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров в первом квартале улучшилась, говорится в последнем инфляционном отчете НБУ. Цены на сталь, железную руду и зерновые выросли, что обеспечило дополнительный приток валюты в страну.

Влияние на гривню также оказали глобальные тенденции на международных финансовых рынках. "Доллар США теряет свои позиции против большинства валют, а валюты основных конкурентов и торговых партнеров Украины укрепляются" - говорит Андрей Шевчишин, старший аналитик Fогех Club.

В преддверии продолжительных майских выходных бизнес закрывает сделки, что также позитивно сказывается на валютном предложении."Безналичный рынок и на следующей неделе будет сохраняться приблизительно в тех же пределах, что и сейчас - 26,60-26,80 грн/$", - прогнозирует Олег Куринной, директор казначейства банка Кредит Днепр.

Полоса препятствий

Дальнейшая стабильность курса во многом зависит от ценовой конъюнктуры на мировых рынках. В НБУ прогнозируют, что после стремительного роста в конце 2016 - начале 2017 года цены для украинских экспортеров постепенно будут снижаться до конца года.

По основным группам экспортных товаров снижение цен наблюдается уже сейчас. "Фьючерсные цены на железную руду только за последний месяц упали на 10,7%, на пшеницу - на 4%, на кукурузу - на 1%. Спотовые цены на подсолнечное масло снизились на 0,5%", - говорит Андрей Шевчишин.

Последствия от снижения цен Украина из-за временного лага по контрактам ощутит через несколько месяцев. Низкая летняя деловая активность может частично нивелировать эффект негативных тенденций, но к осени девальвационное давление будет нарастать.

Валютные колебания традиционно ожидаются с началом отопительного сезона и ростом импорта ресурсов. При этом под вопросом остается дальнейшее сотрудничество с МВФ. Для получения нового транша правительству необходимо провести пенсионную и земельную реформы.

На курс доллара во втором полугодии неизбежно повлияет сокращение валютной выручки из-за блокады и потери активов в ОРДЛО. "По ожиданиям украинских металлопроизводителей по итогам этого месяца (по сравнению с мартом) сократится выплавка стали", - говорит Олег Куринной.

Каким будет курс валют? Эксперты сходятся во мнении, что ниже 29 грн/$ курс не упадет. "Давление на гривню не будет разрушительным. Мы по-прежнему ожидаем девальвацию гривни к доллару по итогам 2017 года на уровне 6-8% по базовому сценарию", - говорит Алексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка Украина.

"Гривня ощутит падение цен на сырьевых рынках. Негативное сальдо текущего счета вырастет из-за необходимости импортировать уголь и газ в значительных объемах. Наш прогноз - 28-28,50 грн/$ на конец года", - заключает начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами ИК Concorde Capital Юрий Товстенко.