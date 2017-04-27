Обострение в АТО. Почему снова горячо под Мариуполем

Мариупольское направление традиционно считается самым горячим в зоне АТО и после Пасхальных праздников начинает оправдывать это звание.

"Режим тишины" официально (его объявляли только на Пасхальные праздники) и неофициально (все равно его никто не соблюдал) закончился, и на фронте наступили "серые будни".

В последние дни ситуация вдоль линии разграничения вернулась к привычному положению вещей с постоянными обстрелами российской артиллерии и вылазками террористических диверсионно-разведывательных групп. Приазовье в этом плане никогда не пас задних, а иногда и наоборот - задавало тон всему Донбассу.

Именно здесь боевики опробовали тактику, которую позже взяли на вооружение и на других участках фронта. Заключается она в вылазках мобильных штурмовых групп с использованием БМП под прикрытием плотного огня снайперов.

Вот и в последние дни в районе Водяного противник вернулся к использованию бронегруппы из 2-х БМП-2 для обстрела передовых позиций ВСУ. Кроме этого по позициям рядом с Широкино враг стрелял из БМП-2 из окрестностей Саханки.

Кроме этого, по данным штаба АТО, на Приазовском направлении, из минометов калибра 120-мм противник вел огонь по позициям рядом с Широкино, а из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал опорные пункты в районе Водяного.

Вообще, весь Новоазовский район сейчас напоминает пороховую бочку, которая может в любой момент взорваться. С наступлением тепла, подсыханием почвы и появлением "зеленки", бои в этом районе значительно участились. Последний из них был зафиксирован вчера вечером в 19:14 по киевскому времени. Причем, бой был - как положено: с использованием стрелкового оружия, минометов и бронетехники.

Однако, это еще цветочки. С определенного развития событий здесь может разгореться самая настоящая война. В частности, взорваться может ситуация под нашим Водяным и вражескими Пикузами, которых разделяют всего 2 километра. Кроме того, ВСУ стоят рядом с высотой "Дерзкая" (или "Дерзкой" от названия кургана), которую пока также контролируют террористы, но на которую давно положили глаз наши.

Мысли о полномасштабных боевых действиях в этом районе возникли не на пустом месте. Несмотря на позиционный характер боев с отсутствием признаков полноценного наступления, бросается в глаза то, что боевики существенно усиливают собственные позиции как на первой линии их обороны, так и строят вторую линию обороны.

Особенно это заметно в Верхнешироковском (бывший Октябрь), Заиченко и Азов (бывшее Дзержинское), где за Пасхальные праздники подправили старые и выросли новые укрепления.

Параллельно с этим враг усиливает собственную мобильность. Между н.п Азов и Заиченком, по данным "Информационного сопротивления", сформировалась огневая группа, состоящая из 4-х единиц БМП-2 и 2-х единиц МТ-ЛБ и 2-х взводов живой силы.

Итак, близость между позициями ВСУ и террористов, усиление огневых позиций обеих сторон, а также начало тепла и сезона "зеленки" наталкивают на мысли, что ситуация может взорваться в любой момент. Кое-кто из аналитиков уже начал говорить о начале полноценной летней кампании.

Также не стоит забывать о склонности ВСУ к так называемому "ползучему наступлению". В прошлом году оно имело свои последствия: еще летом 2016-го Водяное не в полном объеме контролировалось украинской армией, а сейчас Водяное - уже второй эшелон нашей обороны.

Поэтому стремиться нужно к миру, но готовиться к войне. Ведь настоящий мир наступит только после победы.