Дефицит госбюджета в первом квартале сократился почти на 8%

Государственный бюджет Украины за январь-март 2017 года выполнен с дефицитом на уровне 9,741 миллиарда гривень, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 10,567 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, доходы госбюджета за этот период составили 174,757 миллиарда гривень, расходы - 184,556 миллиарда гривень.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне 4,007 миллиарда гривень, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период 2016 года на уровне 3,869 миллиарда гривень.

Доходы сводного бюджета за отчетный период составили 220,490 миллиарда гривень, расходы - 216,529 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 миллиарда гривень, расходы - 800 миллиардов гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.