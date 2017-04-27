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Дефицит госбюджета в первом квартале сократился почти на 8%
10:15 27.04.2017 |
Государственный бюджет Украины за январь-март 2017 года выполнен с дефицитом на уровне 9,741 миллиарда гривень, что на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 10,567 миллиарда гривень.
Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, доходы госбюджета за этот период составили 174,757 миллиарда гривень, расходы - 184,556 миллиарда гривень.
Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне 4,007 миллиарда гривень, что на 3,6% выше профицита за аналогичный период 2016 года на уровне 3,869 миллиарда гривень.
Доходы сводного бюджета за отчетный период составили 220,490 миллиарда гривень, расходы - 216,529 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.
Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 миллиарда гривень, расходы - 800 миллиардов гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.
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