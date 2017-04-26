Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
СБУ уличила 8 компаний, в том числе Dragon Capital, в использовании шпионского ПО из РФ
17:16 26.04.2017 |
Сотрудники Службы безопасности Украины выявили восемь компаний, среди которых инвестиционная компания Dragon Capital, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение (ПО) российского производства.
Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы осуществили обыски и изъяли компьютерную технику в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали "российское шпионское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом".
"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечении. Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО", - сказано в сообщении СБУ.
Отмечается, что во время обысков в этих компаниях была изъята компьютерная техника с установленными на ней вышеупомянутыми шпионскими программами производства РФ, которые, согласно заключению экспертов, относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ, среди компаний, в офисах которых прошли обыски - инвестиционная компания Dragon Capital.
Ранее в этот день в офисе инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) сотрудники СБУ провели обыски и изъяли технику.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ, среди компаний, в офисах которых прошли обыски - инвестиционная компания Dragon Capital.
Ранее в этот день в офисе инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) сотрудники СБУ провели обыски и изъяли технику.
Как сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, обыски в офисе Dragon Capital связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения.
"Сейчас СБУ проводит в нашем офисе Dragon Capital обыск. Имеет решение суда на выемку компьютерной техники. Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения", - написала она на своей странице в "Фейсбук".
В то же время О.Белобловская заявила, что компания легально и официально приобрела программное обеспечение.
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 26 апреля, сообщил о поступившей ему информации об обысках в Dragon Capital и поручил правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому замминистра финансов Оксане Маркаровой связаться с Dragon Capital для выяснения ситуации.
"Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но полагаю, что там все должно происходить адекватно, без паралича работы инвестиционного фонда. Какие тогда портфели инвестиций зайдут в Украину?!" - сказал премьер.
Основанная в 2000 году Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Ранее миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. В начале апреля 2017 года инвесткомпания заключила соглашение с банком об обратном выкупе своих акций.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ уличила 8 компаний, в том числе Dragon Capital, в использовании шпионского ПО из РФ
ТОП-НОВОСТИ
|Насалик заговорил об отключении воды оккупированному Донбассу
|Послы Евросоюза подтвердили решение по безвизовому режиму для Украины, следующий шаг - утверждение в Совете ЕС - Порошенко
|Террористы пытаются отбросить ВСУ от Докучаевска
|Реестр военнообязанных. Почему "косить" от армии станет почти невозможно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В посольстве Украины объяснили возможное сокращение финпомощи от США
|Предвыборные обещания Трампа: что удалось за 100 дней
|"Газпром" подписал соглашение с европейскими партнерами о финансировании газопровода "Северный поток-2"
|Прогнуть Кремль. Как у Трампа собираются разбираться с сирийским вопросом
|Во сколько России обойдется электрификация ОРЛО
|Индекс потребительских настроений в Украине почти не изменился
|Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
Это интересно
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором