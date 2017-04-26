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Топливно-энергетический комплекс
Террористы пытаются отбросить ВСУ от Докучаевска
11:02 26.04.2017 |
Вчерашние день и ночь на Донбассе охарактеризовались большим обострением. 65 обстрелов наших позиций и трое погибших воинов. Причем, боевики активизировались на всех направлениях, но наиболее горячо было под Горловкой, Авдеевкой - тот самый Ясиноватский блокпост, Спартаком и шахтой "Бутовка", Водяным, Докучаевском, Бахмуткой, Станицей и на Светлодарской дуге. Использовались как крупнокалиберные пулеметы, так и 82-мм, и 120-мм минометы, а также БМП под Водяным и Широкино. А из минометов и при поддержке БТР были атакованы и обстреляны наши позиции на Луганском направлении под Новоалександровкой и Новозвановкой.
В Донецке и Макеевке была зафиксирована передислокация техники с передовых позиций. Враг подвез несколько новых артиллерийских установок и личный состав. А под Авдеевкой действовали снайперы.
Если под Горловкой, Донецком и в районе Авдеевки ситуация более понятна - там идут постоянные позиционные бои, наши открывают огонь в ответ, а конфигурация после январско-февральских боев, наших захваченных "Алмазов", не изменилась, то о районе Спартака, шахте "Бутовка" и Докучаевске стоит сказать отдельно.
Спартак и район Донецкого аэропорта постоянно фигурируют в сводках АТО. И ситуация там достаточно тяжелая, поскольку врагу удалось усилиями пехотных групп при поддержке танков немножко продвинуться вперед и занять серую зону. Также это касается участка в направлении Невельского. ВСУ пытаются выбить террористов оттуда.
Если говорить о районе Докучаевска, то там ситуация выглядит также довольно непросто.
В марте 2016-го бойцами 72-й бригады были взяты под контроль высоты под Докучаевском. Впоследствии они продвинулась еще дальше вперед и взяли город в полукольцо. А в апреле 14-я бригада выдвинулась в направлении Еленовки, где почти вплотную подошла к поселку Ясное.
31-го октября украинские войска заметно активизировались в этом районе, и по итогам боев 7 ноября террористы потеряли контроль над территорией городской промзоны, расположенной на западной окраине Докучаевска. В зоне контроля оказался участок трассы Мариуполь-Донецк.
Что касается промзоны, то после прошлогоднего наступления и занятия ее нашими бойцами, свежей информации относительно присутствия там или ухода армейцев с нашей стороны не поступало. Террористы утверждают, что промзона и природный отвал вблизи нее под их контролем.
С того времени боевики существенно укрепились в этом районе. В город перебрасывались батареи 122-мм калибра, минометные батареи 120-мм калибра, живая сила, горючее. Усилилась и мотострелковая рота - 7-8 ББМ, БМП-12, парой МТ-ЛБ, а также 80-ю дополнительными боевиками. В последние дни на северо-запад от Докучаевска произошел всплеск активности огневых групп оккупантов с 82-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами. Обстреливали позиции ВСУ в районе Тарамчук - Березового. И действовал враг из Еленовки достаточно мобильно. Вообще, наши позиции в районе Тарамчука находятся на открытой местности, фактически в поле. И уже довольно давно постоянно атакуются врагом. Именно там существует угроза вражеского прорыва.
Кроме того, не стоит забывать, что не так давно боевики вошли в "серую зону" южнее Докучаевска. Все свидетельствует о том, что террористы нарастили силы и постараются отбросить ВСУ подальше от Докучаевска.
Наши же силы здесь теоретически могут осуществить прорыв линии Еленовка-Александровка с выходом к Кременцу.
На Светлодарской дуге локальные бои и активность врага могут быть связаны с ротацией нашей 54-й бригады, которую меняет 53-я. Бои носят исключительно позиционный характер.
На Мариупольском направлении в районе Водяного и высоты "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана) ситуация стабильно тяжелая. Впрочем, сейчас все характеризуется исключительно обстрелами из минометов и стрелкового оружия, с использованием БМП по позициям наших морпехов на высотах рядом с Широкино, а также вблизи Водяного, без продвижения вперед. С первой зеленкой активизировались и снайперы.
Традиционно весенняя кампания на Донбассе перерастает в летнюю - с наступлением тепла и появлением зеленки. А вот перерастет ли она не в локальные, а в полномасштабные действия, покажет только время, и зависит это в том числе и от дипломатов.
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