Послы Евросоюза подтвердили решение по безвизовому режиму для Украины, следующий шаг - утверждение в Совете ЕС - Порошенко

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) на встрече в среду, 26 апреля, поддержал решение о либерализации визового режима с Украиной, следующим шагом станет утверждение данного вопроса Советом ЕС, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только что было принято очень важное решение, о котором я очень рад вам сообщить: COREPER, Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Дверь Европы для Украины открыта", - сказал глава Украинского государства в Чернобыле в среду.

По его словам, осталось только решение Совета ЕС на уровне министров и процесс получения безвизового режима Украиной будет завершен.

Как сообщалось, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины.

Триалог между Советом ЕС, ЕК и Европарламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта.

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках триалога.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) 9 марта утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Депутаты Европарламента большинством голосов 6 апреля поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам.

Таким образом, завершение процесса либерализации визового режима требует еще нескольких процедурных моментов, в частности, утверждения Советом ЕС.

После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны и опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

