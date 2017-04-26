Со вступлением в силу Закона Украины "О создании "Единого государственного реестра военнообязанных" украинская армия без преувеличения начнет жить по-новому.

Мало-помалу, но уверенно Украина идет в ногу с прогрессом. Все большее распространение приобретают разнообразные сервисы электронного управления, а электронные базы данных все чаще заменяют кипы бумаг.

Не миновала эта судьба и общенациональный реестр военнообязанных, которого, по сути, до недавнего времени не существовало вообще. Собственно, его и до сих пор не существует, потому что такой реестр еще придется создать. Однако, сейчас это уже имеет все признаки факта в режиме ожидания.

14 апреля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о создании Единого государственного реестра военнообязанных", поставив точку в многолетнем законодательном процессе этого вопроса, и начав новую главу в другом процессе его реализации.

А процесс этот действительно был непростой и пока данный закон попал к президенту на стол, он прошел продолжительный и тернистый путь.

Разговоры об автоматизированной электронной базе данных военнообязанных украинцев продолжались не один год. Особую актуальность они приобретали во время частичных мобилизаций, в частности на той их стадии, когда выполнение мобилизационного плана оказывалось под угрозой срыва. По разным причинам: то военнообязанные прятались и военкоматы не могли их найти, то военнообязанные "порешали" вопросы и некоторые, не чистые на руку военкомы, переставали их видеть, то имели место другие объективные и субъективные факторы...

Собственно, введение единого реестра военнообязанных, в виде единой электронной базы данных, и было призвано решить все эти проблемы, предотвратив или, по крайней мере, максимально усложнив, саботаж и уклонение от призыва или мобилизации.

Однако, как это часто бывает в нашей стране, прогрессивный со всех сторон вопрос чуть ли не на каждом шагу натыкался на палки в свои колеса.

Еще в декабре 2015-го года Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в рамках реформирования обороноспособности страны завершается создание единого реестра военнообязанных. Кстати, эту украинскую инициативу поддержали и в НАТО.

"В 2016 году военкоматы будут реформированы в единые центры обслуживания военнослужащих", - отметил он в ходе публичного отчета по выполнению программы деятельности Кабинета министров Украины.

Однако несмотря на это, вопрос долгое время никак не мог сдвинуться с мертвой точки и затянулся вплоть до 2017-го года. Виной всему Верховная Рада Украины, которая 2 февраля 2016-го года не поддержала соответствующий законопроект - лишь 174 голоса ЗА во время сигнального голосования в первом чтении. Что интересно, не голосовали в полном составе фракции "Оппозиционный блок" и "Видродження".

А еще раньше, 3 ноября 2015-го года парламент направил проект закона о "Едином государственном реестре военнообязанных" в комитет для подготовки на повторное первое чтение.

Основные замечания депутатов касались того, что в таком реестре отсутствует защищенность персональных данных. А депутат Владимир Парасюк с трибуны Верховной рады заявил тогда, что: "нельзя делать никакие электронные списки военнообязанных, потому что они завтра же будут на столе у Путина".

К чести Министерства обороны, оно не сдалось и наконец было вознаграждено за свою принципиальность и настойчивость в данном вопросе. 18 октября 2016-го года, Верховная Рада Украины со второй попытки приняла за основу законопроект о "Едином государственном реестре военнообязанных". На этот раз ЗА проголосовали 228 депутатов.

Голосование в целом состоялось 16 марта 2017 года и соответствующее решение поддержали 236 депутатов, а 14 апреля 2017 года, как уже известно, его подписал президент Украины.

Полный текст закона можно найти на сайте Верховной Рады Украины, поэтому мы остановимся лишь на основных его принципах и проанализируем - какие последствия может иметь данный закон.

Согласно этому закону, единый государственный реестр военнообязанных - это автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных (призывниках), создана для обеспечения военного учета граждан Украины.

При этом владельцем персональных данных военнообязанных (призывников) в данном едином реестре является Министерство обороны Украины, а распорядителем персональных данных - Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Органами же администрирования данного реестра являются областные военные комиссариаты и оперативные командования (в пределах полномочий по военно-административному делению территории Украины).

В единый реестр планируется внести и хранить в базе данных следующие сведения о военнообязанных гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет:

- персональные данные (в частности, также и место жительства и место пребывания; сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность); сведения о привлечении к уголовной ответственности; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

- служебные данные (в частности, сведения относительно военной обязанности (достижения призывного возраста и постановки на военный учет, призыва на военную службу, вид прохождения военной службы, увольнения с военной службы, зачисления в запас или в отставки, исключения из военного учета (возобновление), наличие отсрочки от призыва)).

Формирование базы данных единого реестра на этапе его ввода в эксплуатацию осуществляется путем переноса сведений, предоставленных в ЦИК, Госпогранслужбой, МОН, ГТСУ, ГФС, а также перенос данных военнообязанных (призывников) из учетных карточек и личных дел военкоматами.

Такая база данных должна помочь ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыву на срочную военную службу, принятию на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих.

Сами военные приветствуют принятие данного закона. Так, по словам в.и.о первого заместителя начальника ГУ оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ полковника Николая Садекова, создание Единого государственного реестра военнообязанных позволит сформировать централизованную базу данных военнообязанных и призывников, а также поможет максимально достоверно и рационально планировать мобилизационную нагрузку в регионах, уменьшит коррупционные факторы в военкоматах.

При этом полковник Садеков уверяет, что электронные базы данных ЕГР военнообязанных будут доступны лицам, связанных с призывом только в пределах их компетенции. Например, в районных военкоматах смогут оперировать данными только в отношении своего района. А вот на уровне Генштаба можно будет получить доступ ко всей информации, но не скопировать ее.

Собственно, если взглянуть объективно и непредвзято, то в эпоху современных технологий и расцвета электронного управления, даже в мирное время вести бумажные базы данных - это жить вчерашним днем.

Однако, в районных военных комиссариатах до сих пор пылятся десятки, а то и сотни тысяч личных дел призывников. Тонны архивных документов поднимали и перебирали вручную в 2014-м году, когда началась война, однако качественный отбор специалистов все равно оказался невозможным - данные были неточные, неактуальные, а иногда их не было вообще.

При старой системе поиск даже нескольких сотен военнообязанных нужной специализации растягивался на несколько дней, что во время войны является нерациональной тратой времени. Новые же правила базируются на практике реестров во многих странах мира и должны упростить поиск кандидатов в армию.

Но новому закону обрадовались не все. В первую очередь против создания такого реестра выступают те, кого принято называть "пятой колонной", или "агентами Кремля". Ведь единый электронный государственный реестр военнообязанных позволит намного быстрее и проще в случае необходимости провести мобилизацию, повысив тем самым обороноспособность нашей армии. Более того: некоторые аналитики утверждают, что если бы такой реестр существовал по состоянию на начало 2014-го года, то вполне возможно, что войну удалось бы выиграть еще на начальном ее этапе.

Также против единого электронного реестра военнообязанных выступают и будут выступать те, кто привык "косить" от армии - это понятно, ведь теперь им спрятаться (или "спрятаться", "порешав" вопрос с кем нужно) будет в разы сложнее. К тому же нечистых на руку военкомов согласно данного закона ждет административная ответственность, а электронная система не позволит им вмешиваться в реестр бесследно.

Разработчики системы утверждают, что электронный реестр будет сохранять все данные независимо от того, отработал коррупционер свою взятку, или нет. Кроме этого, компьютерная система имеет несколько степеней защиты данных и доступа к ним.

Правда, есть для "косарей" и нечистых на руку военкомов и хорошие новости: полноценный старт работы данной электронной системы запланирован на 2019-й год, но специалисты уже сейчас прогнозируют, что на самом деле для этого понадобится еще больше времени. Ведь сам процесс оцифровки данных с бумажных носителей может затянуться на годы.

Тем не менее, не может не радовать сам факт, что несмотря на мощное сопротивление определенных антигосударственных элементов и антиукраинских политических сил, украинская армия таки реформируется, пытаясь шагать в ногу со временем.