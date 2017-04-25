Во сколько России обойдется электрификация ОРЛО

Александр СУКОВ, Деловая столица

Неподконтрольные территории Луганской области теперь будут зависеть от электроэнергии из России.

Сегодня компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) отключила от энергоснабжения районы Луганской области, которые не контролируются украинскими властями. О прекращении поставок электроэнергии сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай - его компания наконец-то получила добро на этот шаг от госпредприятия "Энергорынок" и Министерства энергетики и угольной промышленности.

После отключения от электроснабжения без света остался Луганск, однако подконтрольные боевикам СМИ сообщают, что менее чем через час энергоснабжение большинства районов Луганской области было оперативно восстановлено.

Необходимость отключения неподконтрольных районов Луганской области от украинской энергии назрела уже давно. Компания ЛЭО заявила, что еще с 2015 г. предлагала прекратить поставки бесплатной электроэнергии в ЛНР или ограничить до уровня ее оплаты, однако ее предложения не были услышаны. Несмотря на то что энергопоставляющая компания ЛЭО в результате боевых действий потеряла большую часть мощностей и ресурсов, которые остались на неподконтрольной территории, она все равно продолжала поставлять электроэнергию в ЛНР с подконтрольной украинским властям территории. Однако самопровозглашенная республика за электроэнергию не платила - еще в марте компания жаловалась, что в месяц в ЛНР поставляется электроэнергии на 300 млн грн, однако платежи за нее компания не получает.

В результате долг потребителей с неподконтрольных территорий перед ЛЭО вырос до 4,9 млрд грн, а долг компании перед госпредприятием "Энергорынок" - до 4,7 млрд грн. Эти долги накапливались с ноября 2014 г. - тогда ЛЭО поставляла на неконтролируемую территорию электроэнергию на сумму около 300 млн грн в месяц, тогда как в Украину приходили платежи на 3-4 млн грн. Потом денежный поток начал мельчать до уровня 50-60 млн грн, что не покрывало всех затрат на энергоснабжение ЛНР.

В ЛНР понимали, что ситуация с получением бесплатного электричества с украинской территории рано или поздно закончится. Поэтому в ЛНР подготовились к отключению, тем более что больших затрат это не потребовало. По информации специалистов-энергетиков, во времена СССР между Ростовской областью нынешней России и украинским Донбассом были проложены несколько высоковольтных линий электропередач напряжением 220 кВ, 330 кВ и 400-500 кВ. При этом энергетическая интеграция двух соседних районов была настолько глубокой, что до 1980 г. диспетчеризация Ростовской области осуществлялась из Киева. "Эти линии никуда не делись, они стоят и их можно вполне использовать для поставки электроэнергии из России на неподконтрольные территории ", - рассказал "ДС" один из энергетиков.

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, непосредственно в Луганскую область из России идет ветка, мощности которой достаточно, чтобы обеспечить электричеством население. Еще уточнил замминистра, что на питание промышленных предприятий ее мощности уже может не хватить. Поэтому мечты руководства самопровозглашенной республики перезапустить под своим флагом промышленные предприятия, "национализированные" у украинских владельцев, могут остаться нереализованными.

Несмотря на то что Россия обещает обеспечить железорудным сырьем Алчевский металлургический комбинат, для него может банально не хватить электроэнергии.

Кстати, именно Алчевский металлургический комбинат является крупнейшим должником за поставки электроэнергии с украинской территории. Он задолжал ЛЭО около 1 млрд грн, а угледобывающая компании "ДТЭК Свердловантрацит" и "Краснодонуголь" - 0,5 млрд грн и 0,18 млрд грн соответственно.

Самопровозглашенные республики деньги за электричество собирают - в августе прошлого года так называемый "Совет министров ЛНР" установил тарифы на электроэнергию для потребителей. При этом они намного ниже украинских. Например, при потреблении до 100 кВт в месяц тариф установлен на уровне 0,732 руб. за 1 кВт, что составляет приблизительно 0,35 грн при том, что соответствующий тариф в Украине равен 0,9 грн. При потреблении более 100 кВт в месяц тариф в ЛНР равен 1,26 руб., или около 0,6 грн, тогда как в Украине при потреблении такого объема электроэнергии придется оплачивать 1 кВт по цене 1,68 грн.

Теперь все расходы на обеспечение ЛНР электроэнергией лягут на плечи российской экономики, а учитывая столь низкие тарифы на электроэнергию в самопровозглашенной республике, ее поставки будут дотироваться из российского бюджета. При этом следует отметить, что ЛНРовские тарифы значительно ниже и российских. Например, в соседней Ростовской области 1кВт-час в пределах так называемой социальной нормы (около 100 кВт-час в месяц) стоит 3,6 руб. (около 1,8 грн), а сверх социальной нормы - уже 5 руб., или 2,5 грн, что выше нынешних украинских тарифов.

Так что перед Россией теперь стоит выбор: либо брать расходы за электрификацию ЛНР на себя, либо дать указание Плотницкому повысить местные тарифы до российского уровня. Однако последнее крайне сомнительно ввиду низкой платежеспособности местного населения и имиджевых потерь - тема высокой украинской коммуналки один из коньков агитации за "молодую республику". Так что, платить придется России.