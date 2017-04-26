Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 04:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Индекс потребительских настроений в Украине почти не изменился
13:07 25.04.2017 |
Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2017 года снизился на 0,7 пункта по сравнению с февралем 2017 года - до 55,5. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.
При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в марте вырос на 0,1 пункта по сравнению с февралем и составил 48,1 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет уменьшился на 7,5 пункта - до 63,7.
Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния снизился на 0,7 пункта - до 59, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 5,1 пункта и составил 64,5.
Индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,6 п. - до 182,3.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 10,7 п. ─ до значения 143,6.
"Общий индекс потребительских настроений почти не изменился. С одной стороны, ухудшились ожидания развития экономики в следующие 5 лет. С другой стороны, вырос индекс целесообразности крупных покупок в ответ на уменьшение девальвационных ожиданий. В Киеве индекс целесообразности крупных покупок превысил отметку 100", - говорится в сообщении компании.
Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2017 года вырос на 2,5 пункта по сравнению с январем 2017 года - до 56,2.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Во сколько России обойдется электрификация ОРЛО
|Индекс потребительских настроений в Украине почти не изменился
|Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
|Микольская: Ожидаем расширения торговых квот ЕС до июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Будут ли банки кредитовать под залог земли
|Более половины россиян заявили, что устали ждать от Путина улучшения жизни в стране
|В Украине могут ввести всеобщее декларирование доходов граждан и контроль расходов
|НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк
|Жером Ваше: Важливо, щоб влада України працювала як одна команда
|Глава НАБУ оценил коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн
Это интересно
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
|Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей
|VW сделал для китайцев большой гибридный седан
|Может ли неискренность помочь вашей карьере
|В Шанхае дебютировало электрокупе MG
|Сын депутата Госдумы приговорен к максимальному за всю историю сроку за хакерство
|Pininfarina подготовила для китайцев 800-сильный кроссовер