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Топливно-энергетический комплекс
Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
10:31 25.04.2017 |
В I квартале добыча газа в Украине составила почти 5,1 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил всего 0,5%. Мягко говоря, это несколько не тот результат, который может удовлетворить амбиции правительства. Учитывая, что еще в декабре прошлого года Кабмин принял программу увеличения добычи газа до 28 млрд куб м до 2020 г.
На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости снижения ренты на добычу газа до 12% с 2018 года. "Мы обсуждали буквально недавно с фракцией Блока Петра Порошенко, что нужно создать благоприятные условия. И таких условий два. Нужно в конце концов с 2018-го понизить ренту на добычу газа, ввести единую ренту на добычу газа 12%. Такой подход может быть приемлемым. И вторая позиция, нужно сделать дерегуляцию", - заявил Гройсман.
Проблема в том, что законопроект нужно не только разработать, но и принять до июля сего года. Ну и кроме того, чтобы компании смогли заблаговременно подготовить инвестпроекты, согласовать их с местными властями. Без снижения ренты и достижения договоренностей с местными властями о том, что они гарантировано получат доходы в областной бюджет за согласование лицензий, рассчитывать на значительное увеличение добычи не приходится.
В 2016 году добыча составила 19,9 млрд куб. м. То есть за 4 года планируется увеличить добычу на 8 млрд куб м, или на 40%. При сегодняшних темпах роста к 2020 г., в лучшем случае, удастся достичь отметки 21 млрд куб м., а для выполнения правительственных планов добычи газа ежегодный прирост должен составлять не менее 9%.
Последние несколько лет частная газодобыча пережила настоящий бум. Объемы добычи росли стремительными темпами, с 1,7 млрд куб м в 2010 г до 4,1 млрд куб м в 2016 г. Ежегодный рост добычи газа в этот период достигал 27%. Само собой, рост не остался без внимания государства. Три года назад решение правительства Арсения Яценюка о резком повышении (в два раза), ренты на добычу газа с августа 2014 года до 55% при добыче на глубине до 5 000 м (до 28% глубже 5 000 м) подкосило добычу. При этом рента насчитывалась на фиксированную цену газа, а реальная ставка ренты при этом могла доходить до 70%. В правительстве заявляли о том, что резкое повышение ренты - мера вынужденная и кратковременная, до января 2015 года. Но в результате ренту снизили только через год, в январе 2016 г.
Сегодня рента составляет 29% при добыче газа из залежей до 5 000 м, глубже - 14%. Но за это время ситуация на рынке радикально изменилась. Начиная с 2014 года произошел обвал цен на газ, в среднем в два раза. Высокие налоги, низкая цена на ресурс, ограничения на вывоз капитала за рубеж, а также другие ограничения привели к резкому сокращению инвестиций в добычу. Как результат, в концу 2016 года темпы роста добычи частными компаниями сошли на нет.
Местные заторы
Чтобы вернуть прежние темпы роста добычи газа, одного снижения налогов будет недостаточно. В нынешних условиях нужна поддержка правительства и дерегуляция, о которой говорил премьер, но к сожалению, не уточнил, какие именно законопроекты планируются.
Одной из главных проблем добывающих компаний сегодня являются взаимоотношения с местными властями. В частности, согласование специальных разрешений на пользование нефтегазовыми участками, то есть лицензий. Этот вопрос всегда был непростым, но так или иначе компании его успешно решали. Но, начиная с 2016 года, ситуация резко изменилась в худшую сторону. Яркий пример - ситуация с крупнейшей добывающей компанией "Укргаздобыча", которой полтавский облсовет не дал разрешения на геологическое изучение, с дальнейшей промышленной добычей 15 нефтегазовых участков.
По мнению депутатов полтавского облсовета, регион не получает должной компенсации за разработку месторождений на его территории.
На сегодня рента полностью уходит в госбюджет. Местные общины не имеют гарантированных доходов от добычи газа и нефти, довольствуясь добровольными социальными программами добывающих компаний. Верховная Рада приняла закон №3038 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно упорядочивания системы поступления и использования средств из рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата)". Этот закон предусматривает, что местные бюджет получат 5% от рентных платежей, остальные 95%, как и раньше, пойдут в госбюджет. Пятипроцентная рента также делится: 2% - получают сельские, поселковые и городские бюджеты, 1,5% - областной бюджет и еще 1,5% - районные бюджеты. Правда, в Полтаве побаиваются, что как только местные бюджеты получат 5% рентных платежей, то Кабмин тут же уменьшит субвенции области из госбюджета. Однако, пока все это дело будущего, поскольку упомянутый закон вступит в действие только в 2018 году. Пока местные власти не получают ничего. Как следствие, полтавский облсовет продолжил блокировать выдачу лицензий. В результате "зависло" 15 лицензионных участков для "Укргаздобычи", а кроме того, несколько лицензий частных компаний, в частности "Аркона Газ-Энергия".
Председатель полтавского облсовета Александр Биленький отметил, что отказ - решение временное. Пока обсовет предложил компаниям переводить средства на спецсчета для нужд области и местных громад. "В "Укргаздобыче" платить более 5% ренты не готовы. По поводу компаний Arab Energy Alliance UA и "Аркона Газ-Энергия", то они пока могут заплатить 1,4 млн грн вместе. Я вижу, что это не устраивает областной совет. Это очень мало", - говорит Биленький. В марте позицrию полтавских коллег поддержали депутаты Харьковского облсовета и отказали в согласовании шести лицензионных участков для "Укргаздобычи". Прецедент создан.
По большому счету, если правительство не намерено отказываться от планов увеличения добычи, то проблему надо решать: договариваться, принуждать (в рамках закона) либо вносить изменения в законодательство. Вопрос распределения ренты - не единственная проблема. Принятие "Кодекса о недрах", обобщающего документа, который бы заменил сотни действующих регуляторных норм в сфере регулирования взаимоотношений в поиске, добыче и охране недр, стимулировало бы развитие добычи. Пока же рассчитывать на резкое увеличение добычи сложно.
Иноземная доля
Отдельного внимания заслуживают проекты добычи с участием иностранных инвесторов. В 2015 году из Украины ушли две крупные международные компании - Shell и Chevron. В 2016 году канадская Serinus Energy продала свою 70% долю в компании "КУБ-газ", на тот момент это была третья по объемам добычи частная компания. На сегодняшний день присутствие иностранных инвесторов в нефтегазодобывающем секторе минимальное. При этом, стоит отметить, что иностранные компании - это не только инвестиции, но и специалисты, а также технологии, без которых рост добычи немыслим. Но пока о привлечении крупных иностранных компаний для добычи газа в Украине речь не идет.
Для достижения благородной цели - наращивания добычи до 28 млрд куб м до 2020 года - правительству необходимо быстро реагировать на возникающие вызовы.
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