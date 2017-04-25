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В Украине могут ввести всеобщее декларирование доходов граждан и контроль расходов
21:25 24.04.2017 |
Кабинет министров Украины планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц непрямыми методами.
Об этом говорится в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина.
В частности, законопроект будет предусматривать введение автоматизированной системы мониторинга соответствия расходов физических лиц полученным доходам.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля завершилась вторая волна электронного декларирования доходов государственных чиновников за 2017 год. 31 октября прошлого года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 миллиардов гривень денежных средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что происхождение активов, содержащихся в электронных декларациях, будет исследовано, а в случае выявления их коррупционного происхождения чиновники будут привлечены к ответственности.
Введение системы электронного декларирования активов чиновников являлось требованием всех основных международных партнеров Украины, среди которых МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕС и США.
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