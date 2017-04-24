На чьей мине подорвалось авто ОБСЕ в ЛНР

Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Гибели наблюдателя ОБСЕ на территории ЛНР предшествовала целая кампания против международных наблюдателей.

Утренние воскресные сводки с линии соприкосновения на Донбассе внезапно попали на полосы ведущих европейских СМИ. И повод оказался весьма трагическим - около 11:00 у села Пришиб Славяносербского района Луганской области подорвался внедорожник миссии ОБСЕ.

В результате погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющимся данным, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь.

Власти ЛНР уже поспешил откреститься от мины и даже опубликовали видео с погибшим.

Кстати, в ролике за кадром звучит английский язык, так что можно предположить, что съемка происходит в присутствии других представителей миссии. Кроме того, видна яма, которую оставил взрыв мины.

Напомним, территория, где произошел трагический инцидент, находится под контролем незаконных вооруженных формирований после января 2015 г., когда был взят штурмом так называемый 31-й блокпост ВСУ. С того момента этот "аппендицит" стал настоящей головной болью для нашего командования. Обстрелы отсюда, попытки проникновения диверсионных групп не прекращались ни на один день.

Что касается миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), то она работает на Донбассе с марта 2014 г. и имеет достаточно ограниченные функции - всего лишь наблюдать ситуацию в зоне кризиса, а также способствовать диалогу между участниками конфликта.

Хотя организация и имеет достаточно большой опыт работы в странах, где происходили военные конфликты, но, несмотря на свое громкое имя, не располагает действенными инструментами по разрешению кризисных ситуаций. Сотрудники СММ не имеют оружия и по сути являются гражданскими лицами. Их главным атрибутом являются бронированные автомобили Toyota белого цвета с маркировкой OSCE.

Повседневная работа миссии заключается в отслеживании режима прекращения огня, исследовании мест приземления снарядов, верификации количества жертв и разрушений. Причем каждая поездка заранее согласовывается представителями обеих сторон. Тем не менее в отчетах постоянно встречаются факты того, что представители российско-террористических сил отказываются предоставлять наблюдателям доступ к определенным объектам.

С самого начала событий на Донбассе миссия оказалась под огнем критики с обеих стороны. Наша сторона обвиняет миссию в непропорционально большом количестве россиян, которые якобы занимаются шпионской деятельностью и под прикрытием белого флага раскрывают боевикам позиции украинских войск.

А в последнее время в ДНР и в ЛНР началась целая кампания негатива по отношению к ОБСЕ, которая набрала обороты после нескольких докладов, из которых следовало, что обстрелы подконтрольных боевикам территорий происходят из точек, где исключена дислокация украинской армии. Вполне очевидно, что деятельность ОБСЕ является неудобной в условиях почти полной информационной блокады относительно реального положения дел в "республиках".

Весь 2015 и 2016 г. продолжались постоянные провокации против миссии со стороны руководства "молодых республик", которые имели очень широкий спектр - от митингов простых "шахтеров" в Донецке до уничтожения беспилотников (последний такой случай произошел буквально неделю назад и тоже на Луганщине).

Однако сегодня впервые сотрудники миссии понесли потери. И вопрос - случайной ли была мина и согласован ли маршрут с контролирующими район боевиками, остается пока открытым. И это при том, что командование незаконных вооруженных формирований уже успело обвинить в нападении "украинских диверсантов". Правда, перед этим в ЛНР обмолвились, что наблюдатели, дескать, отклонились от утвержденного маршрута, а посему, мол, сами и виноваты. Но потом, видимо, опомнились и перевели риторику в привычное русло "ДРГ ВСУ".

Так что очень велика вероятность, что трагедия с машиной ОБСЕ - это провокация, которая, зная отношение ЕС к безопасности своих граждан в зоне вооруженных конфликтов, может значительно усложнить функционирование миссии на неподконтрольных Украине территориях или вообще привести к ее сворачиванию в нынешнем формате.