Промышленное производство в Украине в марте 2017 года снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в феврале этого года - на 4,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в марте-2017 к марту-2016 сократилось на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в марте этого года промышленное производство выросло на 8,9%, а с учетом сезонного фактора снизилось на 1,6%.

Промышленное производство в Украине в январе-марте 2017 года упало на 0,7% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленной продукции составил 93,3%, перерабатывающей промышленности – 103,0%, поставке электроэнергии, газа, пары и кондиционированного воздуха – 97,0%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-марте 2017 снизилось на 18% по сравнению с январем-мартом 2016 года, в Донецкой области - на 9,1%, в том числе в марте спад в Луганской области составил 49%, в Донецкой – 21,8%.

Что касается остальных областей, то в январе-марте положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (28,7%), Винницкой (17,9%), Кировоградской (13,8%), Волынской (10,2%), Одесской (8,7%), Тернопольской (8,6%), Николаевской (7,8%), Запорожской (4,9%), Харьковской (4,4%), Киевской (4,2%) и Полтавской (1,6%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-марте 2017г:

март 2017 г к февралю 2017 г, % март 2017 г к марту 2016 г, % январь-март 2017 г к январю-марту 2016 г, % Справочно январь-март 2016 к январю-марту 2015 Промышленность всего 108,9 97,3 99,3 104,5 Добывающая и перерабатывающая промышленность 114,0 99,3 99,8 105,2 Добывающая промышленность и разработка карьеров 108,9 91,1 93,3 104,4 - добыча каменного и бурого угля 102,8 80,7 86,7 114,6 - добыча сырой нефти и природного газа 111,4 101,0 99,0 97,7 - добыча металлических руд 107,3 87,8 90,6 103,9 Перерабатывающая промышленность 116,2 103,0 103,0 105,6 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 114,4 107,5 105,1 102,3 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 110,2 108,8 108,7 104,8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 110,6 99,2 101,4 98,8 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 102,0 73,0 80,9 123,3 Производство химических изделий и химической продукции 108,5 92,5 94,3 93,9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 113,6 93,6 92,1 109,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 127,0 108,5 109,5 105,9 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 113,7 97,8 100,4 111,1 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 114,3 102,2 104,7 104,8 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 137,4 80,7 78,6 118,5 производство электрического оборудования 109,2 92,2 91,2 108,2 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 123,1 109,6 112,1 97,4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 104,3 103,8 109,0 109,8 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 141,8 115,8 106,3 113,5 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 84,5 86,2 97,0 101,0

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за март 2017 года

ед изм произведено за январь-март 2017г. произведено за март 2017г март 2017г к февралю 2017г, % март 2017г к марту 2016г, % январь-март 2017г к январю-марту 2016г.,% Добывающая промышленность Уголь каменный млн тонн 6,7 2,0 101,4 82,3 88,7 Нефть сырая тыс тонн 382 133 111,5 94,8 92,7 Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 168 58,3 112,3 108,0 105,8 Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 5,0 1,7 111,1 101,8 99,9 Руды железные неагломерированные млн тонн 40,8 14,3 110,0 97,2 94,6 Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 15,2 5,3 112,2 93,2 91,6 Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 12,3 3,8 98,8 76,8 86,2 Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 1,3 0,5 127,7 83,9 75,6 Пески природные млн тонн 1,4 0,8 285,7 90,8 103,3 Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 9,1 4,2 145,7 122,7 131,6 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 463 117 72,5 98,8 119,7 Перерабатывающая промышленность Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 12,8 4,5 114,5 106,6 128,5 Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 3,4 0,8 61,8 101,3 149,8 Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 59,6 21,7 115,9 99,1 99,3 Свинина мороженная тыс тонн 3,4 1,3 133,8 114,2 86,2 Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 225 81,4 114,8 129,3 128,5 Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 64,1 23,4 142,5 104,9 95,7 Колбасные изделия тыс тонн 54,4 18,9 110,0 100,1 103,2 Соки фруктовые и овощные тыс тонн 42,7 20,8 167,6 97,6 90,0 Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 43,7 20,1 165,3 98,1 80,8 Овощи консервированные натуральные тыс тонн 5,9 2,3 121,2 99,8 104,0 Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 1448 517 115,3 136,7 135,7 Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 54,7 19,9 112,1 125,5 126,8 Молоко обработанное жидкое тыс тонн 229 80,4 108,9 101,8 102,7 Масло сливочное тыс тонн 20,6 8,2 127,4 112,4 103,7 Cыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 17,4 5,9 101,4 89,3 95,0 Сыры жирные тыс тонн 28,1 10,4 118,4 110,4 106,9 Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 100 34,9 108,1 95,7 94,9 Мука тыс тонн 475 168 104,5 98,0 100,6 Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 255 89,3 110,6 93,0 91,6 Печенье и вафли тыс тонн 61,6 22,6 108,0 106,3 107,5 Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 39,7 13,5 109,6 104,4 105,0 Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 41,2 14,6 100,7 101,7 102,2 Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 33,6 14,2 141,1 107,1 95,7 Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 5,7 2,2 118,8 77,4 72,1 Продукты молокосодержащие тыс тонн 32,2 12,7 127,5 105,2 93,3 Коньяки, бренды тыс дал 489 167 99,8 49,2 57,4 Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 3965 402 19,8 69,7 75,5 Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 1232 397 81,7 76,2 117,5 Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 33,3 16,2 162,9 99,95 96,7 Воды натуральные минеральные негазированные млн дал 9,2 3,8 117,5 115,5 111,7 газированные млн дал 13,7 5,9 139,5 107,1 104,5 Напитки безалкогольные млн дал 21,6 10,7 179,3 134,6 128,1 Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 20,6 7,3 100,3 86,9 93,8 Пряжа хлопчатобумажная Тонн 425 128 92,8 56,1 64,3 Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 24252 8344 99,2 108,6 108,4 Одеяла и пледы дорожные тыс шт 553 209 110,1 97,4 92,4 Белье постельное тыс шт 2669 984 107,3 111,4 117,6 Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 4367 1647 102,7 106,5 122,0 Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки юбки-брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 560 171 101,7 78,4 79,4 Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 68,8 25,9 112,1 172,7 182,0 Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 85,8 36,4 119,3 114,5 91,5 Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 186 51,5 75,8 67,0 95,2 Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 104 26,3 86,2 120,1 106,9 Трикотаж бельевой тыс шт 3443 1238 107,3 129,8 117,6 Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 11879 5013 131,3 85,8 101,0 Свитера, джемперы, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные вязанные тыс шт 171 61,9 102,5 112,8 103,0 Обувь тыс пар 6242 2511 129,2 104,1 101,2 Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 414 157 113,6 93,3 98,4 Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 45,0 17,1 108,8 113,2 103,8 Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 306 108 103,0 101,7 98,5 Паркет деревянный щитовой тыс кв м 126 42,5 83,2 125,7 130,9 Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 169 75,7 128,5 117,0 128,4 Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозных тыс тонн 34,0 11,5 104,2 95,8 105,0 Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 108 39,2 117,3 116,9 120,6 Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 32,8 11,8 109,0 92,0 98,4 Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 88,5 33,3 113,7 96,6 101,2 Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 20,2 7,4 114,7 120,2 114,0 Бумага туалетная тыс.тонн 25,0 8,8 108,3 98,4 103,9 Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 8,3 4,1 137,7 116,4 103,4 Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 2,5 0,8 101,9 67,2 76,7 Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 19,5 4,2 63,6 71,2 100,5 Красители синтетические органические тонн 1919 851 135,1 112,7 120,5 Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 21,2 7,4 98,9 107,7 115,4 Серная кислота тыс тонн 114 33,8 73,3 57,7 80,7 Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 2,7 0,8 74,4 146,0 103,1 Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров тыс тонн 15,2 7,2 141,5 109,2 107,0 Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 14,0 6,6 127,1 125,6 118,1 Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 2,7 0,9 104,3 88,8 107,5 Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 35,1 15,0 121,2 101,5 94,5 Препараты лекарственные: содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 278 105 113,9 81,3 77,6 гормональные не содержащие антибиотики тонн 34,3 12,8 113,0 119,4 119,0 алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 10,8 4,0 113,9 94,2 91,9 Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 39,3 15,0 115,7 101,1 105,9 Плиты и плитки керамические млн кв м 13,1 4,4 100,3 135,3 141,3 Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 271 125 184,8 93,1 97,7 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 1485 739 182,9 101,1 96,1 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 515 174 114,1 105,9 105,9 Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 755 336 152,1 110,7 110,6 Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 1005 416 126,0 97,9 101,2 Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 2,9 1,4 155,3 130,2 126,2 Смеси строительные сухие тыс тонн 258 125 135,6 103,3 98,1 Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 5,3 3,3 227,9 167,3 169,7 Чугун тыс тонн 4852 1569 109,3 76,7 83,0 Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 2584 967 130,0 109,1 94,1 Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 2795 825 96,6 64,8 84,0 Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 1367 467 104,8 81,2 84,9 Прокат готовых черных металлов тыс тонн 3129 1036 105,5 91,6 98,7 из него прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 1147 387 107,0 100,8 101,8 прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм тыс тонн 192 62,1 113,8 67,8 84,9 профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 261 68,6 70,1 78,6 119,1 Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 274 94,5 99,98 106,8 126,8 Проволока из стали тыс тонн 65,3 22,7 99,5 92,3 105,5 Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 10,0 3,6 133,7 101,5 124,9 Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 58,5 22,5 118,2 114,7 115,6 Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 1042 349 91,6 133,2 216,2 Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 34,7 14,2 110,3 121,2 119,7 Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 3,6 1,7 148,1 218,5 244,8 Приборы полупроводниковые тыс.шт. 47,5 17,4 123,6 6,0 14,2 Приборы для контроля других физических характеристик тыс. шт. 86,1 29,5 116,5 94,1 96,8 Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 204 90,8 160,6 162,8 97,5 Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 0,7 0,1 67,2 18,6 76,6 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и контроля, тыс. шт. 16,8 6,7 110,0 112,3 96,0 Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 2,4 1,6 235,9 83,2 60,0 Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 15,0 4,9 89,8 70,1 97,8 Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт 27,2 9,0 91,3 79,1 81,2 Трансформаторы электрические млн шт 2,3 0,9 108,3 143,8 152,7 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 57,9 25,8 162,4 170,9 168,0 Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 440 153 103,9 164,1 136,9 Провод изолированный обмоточный тонн 1317 478 111,2 107,2 110,3 Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 95,9 33,1 101,0 97,5 98,1 Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1000 В км 532 222 156,3 75,8 80,5 Стиральные машины, сушки тыс.шт 66,3 25,3 120,7 75,4 66,4 Агрегаты гидравлические тыс.шт 5,8 2,6 135,9 127,2 125,8 Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 13,4 5,5 108,8 76,7 72,6 Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 23,1 8,5 113,3 92,5 82,3 Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 0,6 0,2 100,6 61,3 61,4 Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 1114 602 192,3 213,5 150,9 Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 44,1 17,5 142,9 129,5 136,7 Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 34,4 12,8 110,3 952,4 1737,7 Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 1329 560 117,6 105,1 106,2 Плуги отвальные шт 328 159 169,1 97,5 92,9 Рыхлители и культиваторы шт 1463 695 133,4 124,8 119,7 Бороны дисковые шт 577 260 115,0 143,6 133,9 Сеялки шт 1445 701 190,5 176,6 125,2 Станки для обработки дерева шт 244 85 81,7 69,1 91,4 Валки для прокатных станов шт 1584 585 111,9 150,0 148,6 Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 173 73 169,8 58,9 95,6 Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 3429 1819 240,3 187,3 118,3 Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 5,2 2,7 172,8 106,0 107,5 Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 1123 383 75,8 233,5 350,9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Электроэнергия млрд кВт-ч 44,7 13,3 89,6 91,5 99,8 в т.ч. изготовлена: тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями 17,4 3,9 65,8 63,7 89,7 атомными электростанциями 23,8 8,0 103,3 110,5 104,1 гидроэлектростанциями 3,2 1,2 121,1 123,5 147,3 другими электростанциями (ветровыми, солнечными) 0,3 0,1 128,8 107,1 93,6

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.