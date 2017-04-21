Как только возникает какой-то скандал, связанный с влиятельными представителями власти, соцсети сразу переполняются призывами к перевыборам.

История с вчерашним задержанием экс-депутата из "Народного фронта" Николая Мартыненко вызвала истерию в соцсетях, - там слишком много предчувствий скорых перевыборов в Верховную Раду. Мол, этот громкий скандал может поставить жирную точку в существовании парламентской коалиции. Этот тезис активно разгоняют политики, эксперты и множество тех, которые работают на заинтересованных в выборах игроков. В частности, о неизбежном уничтожении коалиции и начале парламентской кампании начали заявлять нардепы от "Батькивщины", а также люди, связанные с Сергеем Левочкиным. Но насколько эти прогнозы соответствуют действительности?

В общем, описанный сценарий кажется искусственным подгоном громкого скандала с задержанием Мартыненко под предвыборный контекст. Фактически это поиск конспирологии там, где для этого нет никаких поводов. Так любители теории заговоров могут придумать любую байку, подогнав для этого разнообразные факты. Лишь бы фантазии хватило. Например, почему задержание Мартыненко совпало с инициативными группами Тимошенко по референдуму относительно рынка земли? Не иначе, как сам Артем Сытник помогает Тимошенко добиться перевыборов в ВР... Или - после ареста Мартыненко "Народный Фронт" станет в позу и выйдет из коалиции. И тогда все - бегом на выборы. Поэтому Саакашвили, который объединился с "Волей" что-то знает. Логично? Нет, абсурдно.

Не секрет, что в "Народном фронте" по известным причинам последовательно выступают против парламентских выборов. При существовании различных групп влияния в "НФ", очень сложно представить, чтобы группа Мартыненко убедила всех пойти на перевыборы. То есть, самоубиться. Тем более, что со стороны "фронтовиков" поддержка Мартыненко, который сейчас ожидает решения суда о мере пресечения, больше на словах, чем на деле. Кроме официального заявления партии мы до сих пор не увидели реакции со стороны партийного руководства.

Во-вторых, те, кто погнал очередную волну о перевыборах, прекрасно понимают - от того, что долго повторять слово "сахар", слаще во рту не станет. Но они могут достичь другого - каждый скандал в коридорах власти забирает у нее рейтинговые очки. Так, Насирова никто публично не защищал. Однако сам факт его задержания, а впоследствии - выхода из СИЗО благодаря огромному залогу, это одна из капель, которая камень точит. Конечная цель оппозиционеров и просто желающих на следующих выборах попасть во власть - чтобы к осени 2019 года нынешняя властная команда подошла в качестве удобного мальчика для битья. Точнее, добивания.

В истории с Мартыненко нужно отделять мух от котлет. То есть, собственно уголовные обвинения, которые ему вменяют, и политическую составляющую в связи с этим делом. Чем больше ее будут политизировать и власть, и НАБУ, тем значительней будет выигрыш третьей стороны. Той, которая уже сегодня делит места во властных кабинетах.