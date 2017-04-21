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Топливно-энергетический комплекс
Антимонопольный комитет Украины просит наложить арест на имущество "Газпрома"
14:59 21.04.2017 |
Антимонопольный комитет (АМКУ) поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с компании "Газпром" (Россия) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.
По словам главы комитета Юрия Терентьева, АМКУ попросил исполнительную службу принять меры для взыскания штрафа с "Газпрома" в размере более 6 миллиардов долларов на основании принятых ранее судебных решений, в том числе наложить арест на имущество и средства газового холдинга и объявить запрет на его отчуждение.
Как сообщали Українські Новини, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.
12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.
"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.
АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени (в размере аналогичному штрафу) 5 октября 2016 года.
Министерство энергетики России 9 декабря 2016 года выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.
Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно.
Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.
АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.
Решение об обязательстве уплатить штраф и пеню вступило 22 февраля.
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