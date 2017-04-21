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Топливно-энергетический комплекс
Бой под Авдеевкой. Почему опять погибли украинские воины
12:03 21.04.2017 |
Террористы обстреляли опорный пункт ВСУ из танков - наша армия понесла потери.
Под Авдевкой война традиционно является очень жаркой. Регулярные боевые столкновения продолжаются даже во время так называемого "режима тишины", которой воцарился с 1-го апреля. Но продержался тогда он недолго - уже 3-го был обстрелян город. Традиционными являются перестрелки между нашими воинами и группировкой боевиков, которая защищает Ясиноватский блокпост, который после январско-февральского обострения является ключевым для "гибридов" и желанным для ВСУ. 17-го апреля боевики снова ударили по жилым кварталам города. А вчера состоялся бой в районе Ясиноватского блокпоста с прилетами по нашей промзоне. После потери "Алмазов" западнее Авдеевки и тяжелых боев за ЯБП зимой, террористы существенно укрепили на нем свои позиции, возвели новые оборонительные сооружения. А на первую линию в этом районе регулярно выводят танки, которые стреляют как по городу, так и в сторону промзоны, которую держит наша армия.
Вчера завязался бой, который продолжался с редкими перерывами в течение целого дня. Жители Донецка сообщали об исходящих с Ясиноватской развязки, где расположен блокпост боевиков.
Сегодня известно, что наши позиции крыли из танков, 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Особенно горячо было ближе к вечеру - в 19 часов. Со стороны боевиков звучало, что в ответ ВСУ стреляли из артиллерии, однако жители Ясиноватой сообщали о несколько исходящих залпах из "чего-то тяжелого".
Кроме того, боевики обстреливали из 82-мм, танков и пулеметов позиции ВСУ вблизи шахты "Бутовка". Обострение как раз совпало с усилением террористов, которые несколько дней назад перебросили 5 ББМ в Петровский район Донецка, а также провели усиление в районе Спартака - на 3-х КамАЗах прибыло мотострелковое подразделение (до 70 человек), тяжелое пехотное вооружение (2 автоматических 82-мм миномета типа "Василек", 1 единица ЗУ-23-2, пара СПГ). По данным "Информационного сопротивления", согласно планам командования оккупационных войск, прибывшие подразделения будут оперировать на участке напротив, от Опытного до Бутовки и на север до развязки, где и продолжался бой. Кроме того, террористы возвели ряд опорников во 2 эшелоне обороны. По данным все того же "Информационного сопротивления", согласно "легенде" о подготовке к "военному параду в честь Дня Победы", "гибриды" подтягивают технику и вооружение к Донецку и Луганску - тяжелую бронетехнику, ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), также отмечается переброска подразделений РСЗО. В 2-х отдельных "мотострелковых бригадах" "1-го АК "ДНР" по два батальона переведены в повышенные степени боевой готовности, аналогичные мероприятия проведены в нескольких отдельных подразделениях. На первую линию, как уже сообщалось, боевики выдвигают танки, в частности Т-72Б 1989 года выпуска, которых не было в воинских частях на Донбассе до войны. И которые террористы не так давно засветили на учениях, в частности, "3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут".
Как танки, так и БМП, на передовой боевики используют по уже откатанной схеме. Они выходят на передовую, отстреливаются и отходят обратно.
К сожалению, вчерашний бой завершился нашими потерями - погибли два бойца.
Авдеевка уже давно стала своеобразным полигоном для обкатки и слаживания соединений боевиков в режиме реального боя. И эта ситуация в ближайшее время не изменится, поскольку наступление ВСУ на этом участке сейчас выглядит невозможным без использования, в частности, авиации, из-за большого количества фортификационных сооружений врага, близости Донецка, откуда боевики во время обострений бьют из "Градов", наличия у врага танков и достаточно большого количества личного состава. А сама Авдеевка - словно у них на ладони. Впрочем, никто не отменял возможности массированно бить по позициям в Донецке и Ясиноватой в ответ на провокации. Но в ВСУ думают о мирном населении, которое может пострадать. Боевики же, как правило, игнорируют этот принцип. Реальной выглядит попытка отбросить террористов от ДФС, с позиций в районе рынка "Господар", что стало бы для них существенной потерей. Но, все зависит от воли командования.
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