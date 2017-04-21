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НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 6,3% и денежной массы на 10,7% в 2017
Национальный банк прогнозирует рост монетарной базы на 6,3% и денежной массы на 10,7% в 2017 году.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
НБУ изменил прогноз роста монетарной базы в сторону уменьшения с 7,7% до 6,3% в этом году и с 8,2% до 7,8% в 2018 году.
Рост денежной массы также пересмотрен в сторону уменьшения с 11,5% до 10,7% в текущем году и с 13,3% до 12,8% в следующем году.
Национальный банк ожидает продолжение умеренного смягчения монетарной политики в этом году.
"С момента публикации предыдущего прогноза ухудшились перспективы экономического роста вследствие активизации боевых действий и блокады транспортных путей на востоке страны, которые отражены в снижении прогноза чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов. Также вследствие низких темпов восстановления экономики темпы роста как депозитной, так и наличной составляющей денежной массы в целом за год будут пересмотрены в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим прогнозом", - комментирует НБУ.
Регулятор считает, что банковская система будет продолжать функционировать в условиях профицита ликвидности, а его основным источником будет оставаться покупка валюты НБУ для пополнения международных резервов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.
В декабре денежная база увеличилась на 6,7% (на 1 ноября - 357,6 млрд гривен).
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