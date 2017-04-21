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Топливно-энергетический комплекс
ЕБРР считает Гонтареву героиней реформ в Украине
10:16 21.04.2017 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает главу Национального банка Валерию Гонтареву героиней реформ в Украине.
Об этом в Вашингтоне телеканалу "Голос Америки" заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передают Українські Новини.
"Я думаю, когда напишут современную историю Украины, Валерию Гонтареву признают героиней реформ. Это был сектор, захват которого олигархами не давал Украине развиваться. Многие из этих банков использовались как личные банкоматы олигархов. Валерия имеет не только хорошие аналитические способности, но и настоящее мужество. Она и ее команда делали вещи, которые являются персонально опасными для них. Она закрыла многие из этих банков, которые и банками по существу не были. Я думаю, что она поступила очень смело, когда начала национализацию Приватбанка", - сказал президент ЕБРР.
Чакрабарти напомнил, что в 2016 году в Украине первая половина года была упущена в связи с обстановкой, сложившейся во внутренней политике, так как велись переговоры относительно кандидата на должность премьер-министра.
"Реформы не предпринимались. Также в 2014 и 2015 годах из-за конфликта и состояния, в котором находилась экономика, мы вложили много денег в те компании, с которыми уже работали. Мы переживали, что эти компании из-за конфликта утратят инвестиционный потенциал. Это стало в определенной степени нашим кризисным ответом в Украине", - говорит президент ЕБРР.
Как сообщали Українські Новини, 10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.
Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его Президентом и Верховной Радой.
Также она подала Президенту 4 кандидатуры на данную должность.
Гонтарева ожидает, что следующим главой НБУ станет технократ и профессионал.
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Я думаю, когда напишут современную историю Украины, Валерию Гонтареву признают героиней реформ. Это был сектор, захват которого олигархами не давал Украине развиваться. Многие из этих банков использовались как личные банкоматы олигархов, - Сума Чакрабарти.
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