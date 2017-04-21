Национальный банк оценивает рост валового внутреннего продукта в 1 квартале в 3%.

Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете НБУ за апрель, передают Українські Новини.

По оценкам Национального банка, в 1 квартале рост реального ВВП замедлился (до 3% г/г).

"В начале 2017 года сохранился импульс к росту экономической активности, улучшались деловые ожидания предприятий. Кроме того, на показатели годовой динамики активности в отдельных видах деятельности положительно влияла низкая база сравнения января 2016 года. Однако уже в феврале наблюдался противоположный эффект - от меньшего количества дней по сравнению с прошлогодним високосным годом", - объясняет НБУ.

По данным Нацбанка, определяющим фактором замедления роста ВВП стало блокирование транспортных сообщений на востоке страны.

Как следствие, началось стремительное падение показателей горно-металлургического производства (уже в марте среднесуточное производство стали, и чугуна было на 15% и 18% соответственно меньше, чем в январе), а также ухудшились показатели смежных видов деятельности.

По оценкам центрального банка, в 1 квартале потребительский спрос оставался сдержанным несмотря на двукратное повышение минимальной заработной платы.

В частности, сезонно скорректированный уровень розничного товарооборота в январе - феврале 2017 года в среднем не претерпел существенных изменений, по сравнению с соответствующим уровнем 4 квартала 2016 года.

В то же время Национальный банк оценивает, что инвестиции продолжили расти высокими темпами.

На это указывало существенный рост объемов производства машин и оборудования для нужд всех основных видов деятельности (в том числе рост производства железнодорожного подвижного состава), высокие темпы роста объемов строительства и прирост импорта машиностроительной продукции.

При этом годовая динамика инвестиций формировалась на фоне низкой базы сравнения.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 2,8% до 1,9% в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.