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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дело Мартыненко. За что взяли серого кардинала Народного фронта

09:04 21.04.2017 |

Политика

 Евгений Головатюк, ЛIГАБiзнесIнформ

20 апреля сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Николая Мартыненко, одного из ключевых фигур партии Народный фронт.

Около 18:00 экс-депутат в сопровождении детективов НАБУ покинул здание в Киеве на Кловском спуске, где находится приемная одного из депутатов Народного фронта. В пятницу Соломенский суд должен избрать для Мартыненко меру пресечения.

НАБУ подозревает политика, а также ряд должностных лиц в растрате средств государственного Восточного горно-обогатительного комбината (ВостГОК) в размере $17,28 млн, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей страничке в Facebook. Следствие по данному делу длилось более двух лет.

Позже пресс-служба Народного фронта распространила видео с заявлением Мартыненко, где он обвиняет НАБУ в фальсификации дела. "Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", - заявил он.

LIGA.net решила напомнить, в чем обвиняется Мартыненко и фигурантом каких уголовных дел он стал за последние несколько лет.

Урановый кейс

Николай Мартыненко - близкий соратник бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и неофициальный спонсор Народного фронта. С 2014 года его фамилия неоднократно фигурировала в журналистских расследованиях. Мартыненко приписывали влияние на Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), НАЭК Энергоатом, государственные ВостГОК, Электротяжмаш и другие активы.

Расследование закупок Восточным ГОКом казахского урана через австрийскую STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH началось 9 апреля 2015 года.

В ноябре того же года после публикации расследования Украинской правды подробности дела стали достоянием общественности.

По данным НАБУ, ВостГОК закупал в 2014-2016 годах концентрат урана через STEUERMANN по завышенным ценам. Средства выводились из госкомпании с помощью офшорных структур WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA. Ко всем этим компаниям прямое отношение имел Мартыненко, говорится в сообщении НАБУ.

Сам Мартыненко в интервью LIGA.net отрицал какую-либо связь с STEUERMANN. "Где мой бизнес? Где я, и где какая-то австрийская компания", - говорил он в ноябре 2015 года. Давид Жвания в интервью Украинской правде рассказывал, что компания STEUERMANN является технической и входит в их совместную с Мартыненко бизнес-группу. "На самом деле эта компания всегда была в нашей бизнес-группе как техническая", - пояснял Жвания.

Другие скандалы

"Урановое дело" только один из уголовных эпизодов, где фигурирует Мартыненко. Еще до проблем с ВостГОКом против Мартыненко вела расследование прокуратура Швейцарии по подозрению в получении взятки в размере 30 млн швейцарских франков от компании Skoda JS за продвижение продукции чешской компании на тендерах государственного Энергоатома.

По данным НАБУ, эти средства (или их часть) были перечислены на счета панамской офшорной компании Bradcrest Investment. В декабре 2015-го депутат Сергей Лещенко обнародовал документы, свидетельствующие, что Мартыненко был конечным бенефициаром панамской офшорки.

Швейцарская прокуратура официально подтвердила факт расследования. НАБУ открыло уголовное производство по данному эпизоду в начале 2016 года.

Кроме Энергоатома и ВостГОКа Мартыненко связывали с государственной ОГХК. Эта компания создана осенью 2014 года. В ее управление были переданы Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты, которые ранее находились в аренде у структур Дмитрия Фирташа.

Основную часть продукции ОГХК экспортирует через австрийскую Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG. Этой компанией владеет австриец Вольфганг Айбергер. Он же работает главой уранового посредника STEUERMANN. Мартыненко отрицал причастность к Bollwerk.

Схема работы через Bollwerk аналогична урановым сделкам. Между производителем и конечным покупателем ставится искусственный посредник, на счетах которого оседает переплата за произведенную продукцию. В январе 2016 года НАБУ открыло производство по факту продажи продукции ОГХК на экспорт через посредника. Спустя год был задержан глава ОГХК Руслан Журило, его обвиняют в нанесении ущерба госкомпании в размере 300 млн грн.

Пробыв в СИЗО более месяца, Журило вышел под залог в 13 млн грн. Изначально сумма залога составляла 100 млн грн, но была снижена решением Апелляционного суда Киева. Залогодателем выступил народный депутат, член фракции Народный фронт Николай Княжицкий.

Отставка и коалиция

Эти и другие скандалы привели к тому, что Мартыненко сложил с себя полномочия народного депутата в декабре 2015 года, чтобы отвести удар от Арсения Яценюка, который стремительно терял рейтинг.

Впрочем, бывшему премьеру это не помогло. Коррупционные скандалы сыграли не последнюю роль в отставке правительства Яценюка в апреле 2016 года. Место премьер-министра занял лояльный к президенту Петру Порошенко Владимир Гройсман.

После ухода Яценюка казалось, что позиции Мартыненко значительно ослабнут и депутат потеряет контроль над государственными активами. Но даже лишившись статуса народного избранника, Мартыненко продолжал оставаться одним из самых влиятельных политиков страны.

Несмотря на открытые уголовные дела, ВостГОК не отказался от услуг австрийской STEUERMANN. Только в январе этого года, по данным LIGA.net, госкомпания через этого посредника закупила концентрат на сумму около 215 млн грн.

Кроме того, в октябре-декабре 2016 года австрийская компания поставила ВостГОКу 7700 т нерафинированной серы производства российской компании Каспийгаз. STEUERMANN также регулярно поставляет разнообразную продукцию для Запорожского абразивного комбината, который СМИ связывают с Мартыненко и Жванией.

Такой же статус-кво сохраняется в деятельности ОГХК. По данным LIGA.net, Bollwerk по состоянию на март этого года является крупнейшим экспортером продукции государственной компании. ОГХК продавала свою продукцию через эту структуру, даже когда глава компании Руслан Журило находился под стражей в СИЗО из-за подписанных с Bollwerk контрактов.

Сохранение подобных схем не давало нынешней хрупкой коалиции окончательно развалиться. Депутатам, входящим в условное большинство в Раде, кроме патриотических чувств необходимы и другие стимулы голосовать за полезные для страны законы. Задержание одного из ключевых политических и финансовых игроков коалиции может лишить избранников этих стимулов.

 

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