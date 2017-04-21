Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Наделавшая много шума статья уважаемого издания оказалась низкокачественной российской подделкой.

Вчера одно очень уважаемое американское издание (Bloomberg) опубликовало материал под провокационным заголовком Putin Quietly Detaches Ukraine's Rebel Zones as U.S. Waffles, смысл которого можно перевести как "Путин не спеша забирает себе украинские территории, пока США болтают". Этот материал очень быстро разлетелся по украинским СМИ в качестве очередной зрады.

Ну а как же иначе. Если сам Bloomberg пишет, что Путин интегрирует в Россию Донбасс, значит, иначе и быть не может. При этом как на аргументы журналистов Bloomberg, так и на их источники особого внимания никто не обратил. А тут у уважаемого издания все более чем сомнительно.

Итак, первый источник Bloomberg - это некие три анонимных собеседника, близкие к Кремлю, которые говорят дословно следующее: "Реальная стратегия Путина в Украине заключается в полном отделении двух пограничных районов, известных как Донбасс, путем постепенной интеграции с Россией". Собственно, такая интерпретация событий не слишком нова. Последние несколько месяцев российские СМИ, преимущественно маргинальные, периодически продвигают идею, что Путин, дескать, готовится присоединить к России Донбасс, как ранее Крым, приурочив это радостное событие, например, к президентским выборам 2018 г. Направлен этот месседж в первую очередь на внутрироссийского потребителя. В Украине же гораздо лучше понимают, что полноценная аннексия оккупированной части Донбасса - это, во-первых, слишком затратно экономически, а во-вторых, никак не соответствует масштабам путинских геополитических планов, ну и в-третьих, для нас мало что по большому счету меняет.

Неанонимных источников у Bloomberg оказалось целых два. Это в первую очередь известный "специалист" по украинскому вопросу Константин Затулин, подвизающийся как раз на антиукраинской демагогии, и некий российский политолог Алексей Чеснаков. Последний мало того что плохо известен, но ни одной его прямой цитаты Bloomberg даже не привел, написав лишь, что тот якобы подтвердил слова Затулина "был сделан шаг в сторону отделения Донбасса - в этом нет никаких сомнений". Вот, собственно, и весь уровень источников Bloomberg. Честно говоря, не впечатляет.

Что касается аргументов уважаемого издания, то и они, мягко говоря, притянуты за уши. Во-первых, это старое решение Путина признать паспорта ДНР и ЛНР, а во-вторых - снижение тарифов РЖД на перевозки угля и металлопродукции в районе возле оккупированных районов Донбасса. На этой неубедительно базе Bloomberg и построил свою конструкцию о полном отделении Донбасса от Украины и его интеграции с Россией.

А теперь перейдем к самому интересному. У этого текста Bloomberg значится ни много ни мало четыре автора: Генри Мейер, Илья Архипов, Степан Кравченко и Юлия Федоринова. Как легко догадаться по фамилиям, трое из четырех явно не американцы. Путем несложного интернет-поиска можно найти их материалы в российских СМИ последних лет. Архипов и Федоринова ничем особо примечательным в своей профессиональной деятельности не выделяются, а вот Степан Кравченко в свое время успел заработать свою "минуту славы", связанную с войной на Донбассе.

В июле 2014-го в российские СМИ облетел репортаж этого журналиста о том, как он провел полдня в плену у батальона "Днепр". Репортаж, нужно признаться, был написан в лучших традициях российской пропагандистской школы киселевского розлива. Господин Кравченко попал "в плен" к карателям, когда возвращался в Россию из Донецка, где брал интервью у одного тогдашнего главаря ДНР Александра Бородая, чем, собственно, и привлек внимание бойцов "Днепра" на блокпосту.

"Значит, ты маленький друг Бородая", - заявил человек в камуфляже, читая мою Nokia. Его товарищ показал на мой живот "калашниковым". "У нас здесь есть русский солдат, который говорит, что он журналист", - сказал он кому-то", - вот так описывает начало своих приключений Кравченко. После этого, рассказ журналиста стал еще красочнее. Приведем для иллюстрации несколько ярких цитат:

"Я сидел на траве с завязанными глазами. Судя по звукам, это был военный лагерь. Солдаты собирались вокруг меня, шутили и ругались. "Вы, русские, все свиньи, - сказал один из них. - Я бы тебя пристрелил".

"Водитель объяснил мне, что мы едем в соседнюю деревню уничтожать установку "Град". "Сейчас ты увидишь, как сражается украинская армия", - сказал он и дал газу. Машина врезалась в забор, потеряв щиток крыла. А "Град" оказался комбайном".

"Эти трое ненавидели все, кроме природы. Они ненавидели протесты евромайдана, потому что из-за них и начался конфликт. Они ненавидели американцев и европейцев за то, что те майдан поддержали, ненавидели отстраненного президента Виктора Януковича и, конечно же, ненавидели Путина, журналистов и русских".

В общем с господином Кравченко все более-менее понятно.

Но вернемся к статье. В сухом остатке мы имеем малоинформативный материал в уважаемом издании, со слабой аргументацией и слабыми же комментаторами, написанную преимущественно россиянами, один из которых отметился текстом, который вполне можно считать пропагандистским и антиукраинским.

Вопрос, стоит ли подобного качества текст воспринимать всерьез, ответа больше не требует.

