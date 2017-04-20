Павел Аксенов, Русская служба Би-би-си

Успехи северокорейских инженеров и ученых в ядерной и ракетной программах, резкие и вычурные выражения пропагандистских телепередач, наконец, тестовые запуски баллистических ракет, которые Пхеньян открыто назвал репетицией удара по американским объектам...

Возможность, пусть и гипотетическая, нанесения ядерного удара по американским объектам в Японии, Южной Корее, а главное - декларируемая решительность сделать это, привели к тому, что США демонстративно отправили в западную часть Тихого океана авианосную ударную группу.

В прессе в последние недели открыто обсуждали возможность нового военного конфликта на Корейском полуострове.

Есть ли у КНДР ядерное оружие и средства его доставки, вопрос очень важный, но, даже если оно пока не готово к применению, война с КНДР представляется отнюдь не "легкой прогулкой". Вот уже более полувека КНДР готовится к войне с Южной Кореей и США - и подготовилась к ней основательно.

Корейское военное руководство, которое, собственно, формально управляет страной, вряд ли рассчитывает победить Южную Корею, и уж тем более США, главная задача Пхеньяна - нанести в случае возможного военного конфликта неприемлемый ущерб.

Залп четырех баллистических ракет был впечатляющим, но тысячи артиллерийских систем представляют значительно большую опасность.

Прежде всего это касается обстрелов стратегических целей на территории Южной Кореи артиллерийскими снарядами и ракетами со стороны КНДР, которые могут нанести серьезный урон одной из крупнейших экономик Азии.

В случае если Запад решится на военную операцию против КНДР, то он, вероятно, победит, но не исключено, что цена такой победы окажется чересчур высока.

"Сильно и яростно"

Самая большая проблема вялотекущего корейского кризиса (Южная и Северная Корея до сих пор формально находятся в состоянии войны) - расстояние от столицы Корейской республики Сеула до границы. Оно составляет около 40 километров, так что город находится в зоне досягаемости для артиллерии КНДР.

Возле четырехкилометровой демилитаризованной зоны на границе двух стран Северная Корея сосредоточила большую часть своей ствольной и реактивной артиллерии, а также склады с боеприпасами для нее.

Считается, что в случае начала военного конфликта с США или Южной Кореей артиллерийские установки и РСЗО сразу же выдвинутся на позиции и нанесут мощный артиллерийский удар по Сеулу.

Оценить масштабы этого удара сложно, поскольку достоверных данных о том, сколько и каких северокорейских систем размещено у границы, почти нет. Неизвестно также, какие цели выберут артиллеристы - будут ли они стрелять по жилым кварталам, ключевым объектам инфраструктуры или военным целям.

Как бы то ни было, в том, что именно артиллерийский удар станет первым шагом со стороны Северной Кореи в случае войны, не сомневается большинство военных аналитиков. Пхеньян уже демонстрировал готовность к этому.

Днем 23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия открыла огонь по южнокорейскому острову Йонпхёндо, который находится вблизи от спорной морской границы между двумя государствами. Граница эта была в свое время установлена Южной Кореей в одностороннем порядке и никогда Пхеньяном не признавалась. В результате артиллерийской дуэли с южнокорейской стороны погибло четыре человека, а все гражданское население острова пришлось эвакуировать.

В 2016 году северокорейские артиллеристы провели учебные стрельбы, отрабатывая обстрел "Синего дома" - президентского дворца в Сеуле.

"Артиллерийские снаряды полетели, как молния, и сильно и яростно ударили по целям, имитирующим Чхон Ва Дэ [северокорейское название резиденции] и мятежные руководящие органы Сеула", - говорится в сообщении северокорейского государственного информагентства.

170-миллиметровая дальнобойная гаубица M1978 Koksan способна стрелять на расстояние до 60 километров.

Далеко не все артиллерийские орудия КНДР способны стрелять на такое расстояние, но у Пхеньяна точно имеются 170-миллиметровые дальнобойные гаубицы M1978 и М1989 Koksan (название не оригинальное - его присвоили на Западе), которые при использовании снарядов с реактивным ускорителем способны стрелять на 60 километров, а также 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня, дальность действия которых гораздо больше.

По приблизительным оценкам сайта Globalsecurity, только один залп РСЗО может составлять около четырех тысяч выстрелов, а в течение первого часа ствольная артиллерия может выпустить, по разным оценкам, до 500 тысяч снарядов.

Эти цифры невозможно проверить, они скорее отражают мнение западных военных аналитиков, чем реальную оценку военного потенциала приграничной артиллерии КНДР - Северная Корея является одной из самых закрытых стран в мире, а информация о вооружениях охраняется там самым строгим образом.

Какой ущерб может быть нанесен Сеулу в первые часы войны, сказать сложно не только потому, что число артиллерийских стволов оценивают лишь приблизительно.

Северокорейские системы залпового огня стреляют еще дальше, чем гаубицы.

Никто не знает, сколько будет продолжаться такая артподготовка. Хотя в последние десятилетия КНДР и прилагала усилия по развитию самоходных, а не буксируемых систем, которые проще вывести из-под ответного огня, сменив позицию, те тяжелые орудия, что могут достать до Сеула, как раз обладают сравнительно невысокой мобильностью.

Южная Корея, в свою очередь, также обладает мощным артиллерийским парком. Учитывая, что военные технологии и самой Южной Кореи, и ее американских союзников намного более развиты, то можно предположить, что контрбатарейная борьба начнется сразу и будет довольно эффективной. Кроме того, военные эксперты отмечают, что в случае начала обстрела Сеула на подавление батарей будет брошена вся авиация противников КНДР.

Кроме того, как отмечается в аналитическом докладе группы Stratfor, инцидент с обстрелом острова Йонпхёндо продемонстрировал не очень высокую эффективность северокорейских артиллеристов.

О существовании многих вооружений за рубежом узнают только после того, как их покажут на параде в Пхеньяне.

Большинство военных аналитиков сходятся к тому, что Сеул может сильно пострадать в результате такого обстрела, но город не превратят в "лунный пейзаж".

Также сложно оценить возможное количество потерь. Все зависит от того, насколько внезапным будет удар, успеют ли жители эвакуироваться или укрыться в убежищах, по каким целям он будет нанесен, насколько быстро удастся подавить северокорейские позиции.

"В первые дни может погибнуть до нескольких тысяч человек, а дальше все будет зависеть от того, насколько быстро удастся отодвинуть северокорейские войска от города и уничтожить эту артиллерию", - рассказал Би-би-си старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

АЭС и инфраструктура

Кроме артиллерийских и реактивных систем, в Северной Корее есть баллистические ракеты малой и средней дальности, в зоне поражения которых - вся территория Южной Кореи, и прежде всего это касается ядерных реакторов и инфраструктуры.

По приблизительным подсчетам, число таких ракет может составлять несколько сотен, а возможно, и больше тысячи.

Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, атомная энергетика Южной Кореи - одна из самых развитых в мире. В стране построены 25 ядерных реакторов, сконцентрированных в четырех центрах. Все они расположены в центральной и южной частях страны, но в зоне поражения баллистических ракет КНДР.

Кроме атомных электростанций, ударам могут подвергнуться и другие объекты промышленности, транспортные магистрали, узлы связи, энергетические линии и многое другое.

"Подобные вещи случались в таких городах как, например, Алеппо и Сараево, но это качественно другая ситуация - там не было такой зависимости от инфраструктуры: в Алеппо, например, нет метрополитена. Если вызвать одновременно транспортный коллапс и потерю энергоснабжения, то проблемы будут очень большими. Будут огромные потери и хаос", - говорит Василий Кашин.

У КНДР есть несколько сотен баллистических ракет средней и малой дальности.

Самым опасным в такой ситуации может быть попадание баллистической ракеты в атомную электростанцию. В случае если она сможет повредить энергоблок и вызвать утечку радиации, проблема сразу перестанет быть головной болью одной страны и станет глобальной.

Системы противоракетной обороны, которые уже существуют на территории Южной Кореи, а также те, которые размещают там США, в случае массированного пуска не смогут сбить все ракеты. Впрочем, уверенности в том, что все запущенные попадут в цель, тоже нет. Однако для катастрофы достаточно одного снаряда, который частично разрушит один реактор.

В КНДР существуют и запасы химического оружия. Считается, что Пхеньян может располагать от 2,5 до 5 тысячами метрических тонн химического оружия, но очень мало известно о том, в каком оно состоянии.

Частная аналитическая группа Stratfor утверждает, что Северная Корея способна производить зарин и VX, однако, согласно этому же докладу, у нее в арсенале только 150 боеголовок (очевидно, для баллистических ракет), готовых в применению. В целом, по оценкам группы, КНДР сможет применить менее 1% от общих запасов химического оружия - что, тем не менее, может вызвать панику среди населения Южной Кореи.

Гвардия

Северная Корея многие десятилетия готовилась к обороне. Одно из наиболее слабых мест ее армии - техническая отсталость и нехватка топлива, необходимого для тренировок экипажей танков, самолетов и другой военной техники. У северокорейской армии довольно слабая система ПВО, и даже довольно многочисленный флот, в составе которого 72 оперативно-тактические субмарины, два фрегата и несколько сотен патрульных лодок, не рассматривают как серьезную силу из-за сильно устаревшей техники.

В приграничных с Южной Кореей районах КНДР была построена мощная сеть противотанковых укреплений, которые, впрочем, в условиях практически гарантированного доминирования в воздухе со стороны противника, вряд ли будут серьезной помехой при наступлении.

Однако у северокорейской армии есть еще один козырь - войска специального назначения. Именно войска, а не части - в Северной Корее спецназ является отдельным видом вооруженных сил, перед которым ставятся задачи стратегического уровня.

В параде в Пхеньяне 15 апреля 2017 года участвовали очень хорошо экипированные солдаты войск специального назначения.

Подготовка частей спецназа ведется в Корейской народной армии уже давно, но только 17 апреля 2017 года было объявлено о сведении их в один вид вооруженных сил. На параде в Пхеньяне 15 апреля можно было увидеть этих солдат, заметно отличавшихся хорошей экипировкой и вооружением. Их численность, по западным оценкам, составляет около 100 тысяч человек.

Главной задачей этих войск военные эксперты называют диверсионно-разведывательные рейды во время наступательных операций северокорейской армии, но, по словам Василия Кашина, в случае если США и Южная Корея захотят оккупировать северокорейскую территорию, спецназ может сделать эту задачу чрезвычайно сложной.

Эксперт рассказал, что, не рассчитывая на техническое превосходство вооруженных сил, командование сделало ставку на более дешевую тактическую и физическую подготовку солдат спецназа, создав, по сути легкую пехоту.

"Это очень хорошо физически подготовленные, а также в тактическом и огневом отношении натренированные бойцы. Для этого не нужно было тратить дефицитное топливо. Это просто подготовка на местности. Они хорошо мотивированы, они имеют большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, противотанковых комплексов, современные гранатометы", - рассказал он.

Во многих районах Северной Кореи построена разветвленная сеть обширных подземных укрытий, соединенных туннелями, в которых может укрываться легкая пехота. Некоторые укрытия, как считает западная разведка, могут проходить даже под демилитаризованной зоной на границе.

Горная местность Кореи сама по себе является сложнейшим театром боевых действий, а подземные укрытия, подготовка солдат спецназа и организованные базы снабжения делают его еще более сложным.

"Хорошее знание этой местности, подготовленная система обороны, большое количество подземных укрытий. Они к этому сценарию готовились десятилетиями", - сказал Кашин.

Полная неопределенность

Самым сложным обстоятельством для анализа этого военного противостояния является то, что в нем слишком много неопределенностей. КНДР остается одним из наиболее закрытых государств в мире, многое о его военном потенциале известно лишь по косвенным признакам.

Мало что известно о ракетной и ядерной программе КНДР - о них судят только по заявлениям официального Пхеньяна и анализу проведенных испытаний.

Обладая соизмеримой с КНДР по численности армией, южнокорейские вооруженные силы превосходят северян в техническом оснащении.

Ничего не известно о техническом состоянии военной техники - эксперты подозревают, что далеко не все военные самолеты могут подняться в воздух, хотя они и так не очень часто это делают из-за нехватки топлива. Неизвестно, в каком состоянии находится парк северокорейской бронетехники. Наверняка можно судить лишь о тех танках, которые прошли на параде перед руководством страны.

Нет никакой информации и о том, насколько готова воевать сама Корейская народная армия.

Наконец, силы, которые противостоят КНДР в регионе, - в первую очередь южнокорейская армия и американские части, дислоцированные на полуострове, - обладают, по оценкам, гораздо большим военным потенциалом при меньшей численности.

"Все любят описывать северокорейскую армию. Она на четвертом месте в мире по численности. При этом то, что южнокорейская армия находится на шестом, обычно все забывают. Как и то, что южнокорейский военный бюджет в 25 раз превосходит северный. Это говорит об уровне военного хайтека. Добавим к этому господство в воздухе и господство на море", - напоминает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Численность северокорейской армии оценивается примерно в 1,2 млн человек, плюс около семи миллионов в резерве. Южнокорейские вооруженные силы насчитывают около 650 тысяч военнослужащих. Кроме того, на территории Южной Кореи дислоцировано более 28 тысяч американских военных.

По словам Константина Асмолова, еще одной неопределенностью является отсутствие реального боевого опыта у обеих корейских армий, зато у союзников Южной Кореи - США - такой опыт есть.

"Не следует воспринимать американцев как тех, кто умеет воевать, только если подвезли кока-колу. Опыт Второй иракской войны показывает, что американцы воевать могут и умеют", - полагает Асмолов.

По его словам, в Пхеньяне не могут не понимать, что, начав войну, они, скорее всего, ее проиграют - и поэтому вряд ли захотят напасть первыми. С другой стороны, считает эксперт, ущерб, который может нанести Северная Корея южному соседу, до сих пор исключал и возможность начала войны против КНДР.

"Оптимального сценария здесь нет. У каждой стороны есть свой набор козырей, и вопрос только в том, насколько каждая из сторон сумеет их разыграть", - сказал он.