Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Начатое Тимошенко "хождение в народ" под знаменем запрета продажи сельхозземель обеспечит оппозицию "работой" на политическое межсезонье.

На этой неделе Юлия Тимошенко громогласно провозгласила о начале масштабной кампании по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, который, как уверена Юлия Владимировна, призван положить конец "земельной мафии" и навсегда закрыть вопрос отмены моратория на продажу земель сельхозназначения. Народ, уверена лидер "Батьківщини", скажет продаже земли свое решительное "нет", и земля останется национальным богатством на веки вечные.





"Батьківщина" в этом референдумном начинании оказалась не одна, в качестве младшего партнера ее поддержали коллеги по оппозиционному политическому процессу в лице партии "Свобода". Других союзников, несмотря на то, что на теме моратория на землю спекулируют все без исключения оппозиционные украинские политики, у Тимошенко не оказалось. И это для Юлии Владимировны не так уж и плохо. "Свобода" все-таки не главный конкурент для "Батьківщини", а неучастие в проекте "радикалов" и "Самопомочі" позволит Тимошенко пожать максимум электоральных плодов на этой теме, попутно подтапливая главных конкурентов обвинениями в том, что те, дескать, продались власти и предали украинское село.

Что же касается громогласных заявлений о референдуме как окончательном и бесповоротном решении земельного вопроса, то тут пани Тимошенко, как это часто бывает, лукавит. Она не может не понимать, что никакого референдума на самом деле не будет, сколько бы подписей ее команда в итоге не собрала. Ведь тема народного референдума отнюдь не нова ни для самой Тимошенко, ни для украинской политики вообще. Не так давно, например, Юлия Владимировна инициировала референдум о вступлении Украины в НАТО и даже собирала за это подписи и передавала их в ЦИК. Думаю, не стоит напоминать, чем вся эта затея закончилась. Тем более, что и напоминать то особо не о чем.

А вот о чем стоит напомнить, так это о том, что тема народного референдума в свое время активно использовалась и другими, откровенно антиукраинскими политсилами, но такое соседство Юлию Владимировну, видимо, ничуть не смущает. Так, в 2013-м, в аккурат перед началом Революции достоинства, такая ныне почти позабытая политсила, как Коммунистическая партия Украины, активно продвигала проведение референдума о вступлении в Таможенный союз. Тогда тоже собирались подписи, проводились масштабные сборы инициативных групп, а Петр Симоненко всячески пиарил себя на фоне Виктора Януковича, который якобы недостаточно пророссийский и всячески тиранит настоящих борцов за "русский мир" - коммунистов. Разумеется, ни о каком проведении реального референдума тогда и речи не было.

Но главный украинский политик, для которого всеукраинский референдум стал основной фишкой, это, разумеется, не Симоненко и не Тимошенко, а сам кум Путина Виктор Медведчук. Его "Украинский выбор" рассматривал всеукраинский референдум как главный инструмент для достижения федерализации, смены вектора внешнеэкономической интеграции, введения двойного гражданства и других путинских идей. Так что компания у Тимошенко подобралась еще та...

Но вернемся собственно к инициативе Тимошенко через референдум запретить продажу сельхозземель. О том, что раздуваемая популистами истерика вокруг моратория на продажу земли - это всего лишь игра некоторых политиков на иррациональном страхе населения, к сожалению, весьма удачная, "ДС" уже писала неоднократно. Сейчас же хочется акцентировать внимание на одном моменте, о котором Тимошенко никогда говорить не будет.

Вопрос отмены моратория на продажу земель сельхозназначения непосредственно касается далеко не всех украинцев, а лишь собственников земельных паев. А таких у нас, как не сложно догадаться, далеко не большинство, скорее наоборот. Страна то достаточно урбанизирована. По последним данным, собственников земельных паев в Украине насчитывается чуть меньше 7 млн человек, что-то около 16% населения. Это даже не треть от всех граждан, имеющих право голоса. Большинство же жителей городов, у которых никакой сельхозземли нет, равно как и нет никакого желания или потребности эту землю покупать или продавать, не имеют о вопросе рынка сельхозземель никакого собственного мнения вообще. У них и своих забот хватает. Таким образом, Тимошенко предлагает, чтобы большинство украинцев раз и навсегда решали вопрос, в котором априори ничего не понимают и который непосредственно к ним никакого отношения не имеет. Зато им легко запудрить головы пафосными общими фразами о том, что "земля - национальное богатство", "земля - не товар" и прочей левой риторикой.

Вся эта ситуация напоминает дискуссию о гомосексуальных браках в западном обществе. Когда там власти хотят легализовать однополые браки, а возмущенная гетеросексуальная общественность начинает апеллировать к мнению большинства, мол, все нормальные люди против такой противоестественной вещи, давайте референдум проведем, пусть народ все решит, им ненавязчиво возражают: "А вас, дорогое гетеросексуальное большинство, каким боком касается вопрос гомосексуальных браков? Вы тут совсем ни при чем, и с вашими правами права сексменьшинств никак не пересекаются вообще. С чего вы взяли, что имеете право решать за кого-то, кроме себя?". И таким образом поборники морали и христианских ценностей посылаются подальше.

Так что сама идея решать всей Украиной вопросы собственников земли далеко не так однозначно логична и правильна, как это подает Юлия Владимировна. Однако сам референдум и уж тем более его результаты волнуют Тимошенко в последнюю очередь ввиду принципиальной невозможности этот референдум организовать. Тем не менее танцы с бубном вокруг референдума будут только нарастать, поскольку для его инициаторов важно другое - поднять новую волну истерии вокруг иррационального страха "распродажи Украины за бесценок", чем, во-первых, заработать себе электоральных баллов, во-вторых, лишний раз дестабилизировать ситуацию, а в-третьих, обеспечить себе поле деятельности на "мертвый политический сезон", который традиционно наступит вместе с уже недалеким летом.

Задача Тимошенко - по максимуму использовать летний период, чтобы подойти к осени во всеоружии с высокими рейтингами и "разогретым" референдумной активностью ядерным электоратом. А там, глядишь, новый сезон принесет и новые темы, чтобы попытаться дошатать ситуацию до досрочных выборов.