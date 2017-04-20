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Топливно-энергетический комплекс
Bellingcat: Россия на Донбассе использовала свои самые мощные танки
09:55 20.04.2017 |
Россия на Донбассе использовала основной боевой танк России т-90 и его модификации, что является самой мощной бронетанковой техникой на вооружении сухопутных войск РФ.
Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat.
Отличительной особенностью танков семейства т-90 стали «горящие глаза» на башне. Они представляют собой прожекторы комплекса оптико-электронного противодействия Штора-1, их функция - нарушения работы систем лазерного наведения атакующих противотанковых снарядов.
Сообщение о том, что танки семейства т-90 были замечены на востоке Украины, начали поступать летом 2014 года.
Примером может служить видео, опубликованное в YouTube, которое предположительно было снято 25 августа 2014 года. Таким образом, видео было записано в конце боев за Иловайск, когда противники активно вели боевые действия. Примечательным является тот факт, что в ходе боев несколько российских танков были уничтожены. Без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи с помощью метода геолокации можно.
Первым о существовании этого видео сообщил Askai707, что следит за ходом конфликта в Украине, - 21 октября 2016 года он написал об этом в Twitter. Он также провел геолокацию видео, подтвердив присутствие танков T-90A в зоне военных действий. Видео было снято рядом с железнодорожным переездом на юго-восток от села Лысое (48.469797 39.596891), расположенного в Луганской области.
Видео было снято рядом с железнодорожным переездом на юго-восток от села Лысое / bellingcat.com
Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, позиции ВСУ находились в Новосветловке, всего в 6 км на запад от Лысого, где было снято видео. Возможно, элементы КОЭП Штора-1 были открыты именно из-за нахождения вблизи вражеских сил. Танки T-90A, вероятно, принадлежат 136-й отдельной мотострелковой бригаде.
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