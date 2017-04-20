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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Святая простота. Почему Украине рано праздновать чемпионство по коррупции

09:40 20.04.2017 |

Экономика

 Алексей ШЕВНИН, Деловая столица

Новость о том, что Украина возглавила региональный рейтинг стран "по уровню коррупции", хоть и не повергла в шок, но расстроила украинцев. Это было не столько разочарование в наших антикоррупционных органах, сколько удручающее сравнение: в списке оказались даже африканские Кения и Нигерия. Но, если разобраться, все у нас не так плохо.

Разговор на разных языках

Рейтинг опубликовала британская аудиторская компания Ernst&Young по результатам исследования, проведенного среди 4100 руководителей и сотрудников фирм в 41 стране Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. Такой географический разброс не помешал социологам сравнить абсолютно разные общества по уровню и восприятию коррупции. А зря, потому что при ближайшем рассмотрении мы замечаем, что само исследование подготовлено на каком-то "другом языке".

Когда опрошенные менеджеры разных звеньев рассказывали о коррупции, взятках и другом "неэтическом поведении" в своей бизнес-среде, они в основном говорили об отношениях между предпринимателями и служащими компаний. А в украинском обществе, как и в законодательстве, коррупция понимается как использование чиновником или депутатом своего служебного положения в корыстных целях. И это причина, чтобы в украинском контексте не называть данный рейтинг "коррупционным".

В отчете Ernst&Young "неэтичным" поведением также называется и кража, и повреждение корпоративных данных, и разного рода мошенничество. Причем невозможно провести грань между юридическим и разговорным (бытовым) смыслом этих понятий, которые в разных странах отличаются.

Важно, что рейтинг учитывает не только факты, свидетелями которых были интервьюеры, но также их видение ситуации. А значит постоянные разговоры о тотальной коррумпированности общества, как в Украине, повышает уровень недоверия в бизнес-среде, что явно сказывается на результатах исследования.

Антирейтинг в цифрах

Итак, в Украине 88% опрошенных утверждают, что в стране распространены коррупция и взяточничество. Это на 8% больше, чем в прошлом исследовании за 2015 год. А следом за нами идут Кипр (82%), Греция (81%), Словакия (81%)и Хорватия (79%), которая ранее возглавляла антирейтинг. И только на 6 месте Кения, а Нигерия - на 12-м.

Кстати, Россия лишь на 16-й, а Польша - на 27 позиции. А лучшие показатели в скандинавских странах, Швейцарии и Омане - здесь не более 20% респондентов видят распространенность коррупции. "Несмотря на все меры по борьбе с коррупцией в Украине, к сожалению, количество респондентов, которые считают, что взяточничество и коррупция широко распространены в стране остается на неприемлемо высоком уровне - 88%. По данному показателю Украина находится на самых низких позициях среди всех стран-участниц исследования Ernst&Young", - констатировал управляющий партнер компании в Украине Алексей Кредисов.

В исследовании подчеркивается, что каждый пятый респондент оправдывает взятку в целях спасения бизнеса, в частности - каждый третий топ-менеджер. А в среде молодых служащих всех уровней таких взглядов придерживаются 25%. Это значит, что в будущем "благодарности" будут давать все чаще.

В Украине, по словам Кредисова, ситуация значительно хуже. "Очевидно, отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в нашей стране в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм. Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта", - утверждает представитель Ernst&Young.

Социологи также отмечают, что в связи с развитием способов коммуникации активы компаний более чем когда-либо подвержены риску кражи, повреждения или махинаций со стороны самих работников. Поэтому руководство вынуждено применять новые технологии сбора и анализа данных для выявления воров. Примечательно, что 75% респондентов признали: компания может мониторить их электронную почту, мессенджеры и телефонные звонки. Но в то же время 89% считают это нарушением своей приватности.

Что же касается мошенничества, то 12% служащих готовы увеличить отчетный период, чтобы достичь нужных финансовых показателей, при этом 6% вообще согласны предоставлять начальству ложные данные ради повышения жалования или продвижения по службе. И снова выделяются управленцы высшего звена: они лгут в два раза чаще.
В целом именно топ-менеджеры показывают себя в худшем свете: 77% из них оправдывают разные виды неэтического поведения.

Что же делать

Исследователи считают, что улучшить ситуацию можно, повысив осведомленность о нарушениях в компаниях и мотивируя сотрудников доносить о плохом поведении коллег.
А на данный момент так поступают далеко не все. Выяснилось, что половина респондентов знают или подозревают о нарушениях, но каждый второй из них не сообщает об этом. Люди молчат из-за страха за свою карьеру, за персональную безопасность, в меньшей степени из-за лояльности к коллегам и компании.

В целом каждый второй сотрудник, знающий компромат, испытывал давление, чтобы не разглашал информацию.

Но и люди, которые хотели пожаловаться, не всегда понимали, как это сделать и кому, собственно, жаловаться, ведь, по результатам исследования, только каждый пятый работник знает о существовании в своей компании горячей линии для таких целей. При этом 73% опрошенных рассматривают возможность в случае осведомления о мошенничестве, взятках или коррупции передать информацию третьей стороне - силовым или регулирующим органам, иногда СМИ или неправительственным организациям.

Исследование подводит к логическому выводу: среди работников возрос уровень недоверия, что негативно сказывается на результатах компаний и экономики в целом.

"Такие вызовы как, мошенничество, взяточничество и коррупция остаются. Наше исследование показывает, что "неэтическое поведение" и недоверие между коллегами - это главные характеристики сегодняшней рабочей силы", - утверждается в отчете.
Так, двое из пяти респондентов уверены, что их коллеги готовы поступить "неэтично" ради карьерного роста. И хотя это правда только наполовину - вдвое меньше работников подтвердили такие намерения -недоверие в компании ослабляет командную игру, что сказывается на результатах работы. Во всяком случае это пытается доказать Ernst&Young. Надо полагать, что доносительство и укрепляет командный дух и способствует атмсфере доверия в коллективе.

 

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