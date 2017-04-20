Уже больше года, с 14 апреля 2016, Кабмин Владимира Гройсмана руководит страной. Команда предшественников - второе правительство Арсения Яценюка - работала с 2 декабря 2014 г. почти полтора года и была известна, среди прочего, рекордным количеством иностранцев в правительстве. VoxUkraine сравнил реформаторские инициативы обеих команд в течение первого года их работы.

Сразу следует заметить, что ответственность за реформы в стране несет не только правительство. Изменения законодательства, кроме Кабмина, могут инициировать народные депутаты и Президент. Ни один законопроект не может быть воплощен в жизнь, пока он не поддержан парламентом и подписан Президентом. Кроме того, финальный результат часто зависит от эффективности процессов имплементации принятых нормативных актов.

С конца 2014 года VoxUkraine вместе с независимыми экспертами отслеживают изменения в регуляторной среде и рассчитывают индекс мониторинга реформ іМоРе, который может принимать значения от -5 (существенный откат в реформах) до +5 (существенный прогресс в реформах).

Рис.1. іМоРе на протяжении первого года деятельности правительств

В целом, по версии экспертов іМоРе продвижение реформ в период работы команды Гройсмана было медленнее, чем во времена второй команды Яценюка, однако и условия работы правительств были разными.

Во время работы второго правительства Яценюка экономика больше страдала от негативного влияния конфликта на востоке страны и снижения цен на украинский экспорт. Все органы власти мобилизовались для получения финансирования от МВФ и других западных кредиторов в обмен на важные реформы.

В 2016 году, когда было назначено правительство Гройсмана, экономика стабилизировалась, а финансирование от иностранных кредиторов стало менее актуальным. А вот популистские настроения в парламенте и сопротивление со стороны олигархов усилились, что негативно повлияло на темпы принятия законодательных актов и их качество. Кроме того, уменьшилось количество quick wins - реформ, не требующих существенных усилий. В общем, чем дальше, тем больше фокус смещается к имплементации тех законов, которые были приняты ранее. Это важный процесс, от которого зависит конечный результат, но он пока находится вне рамок оценивания проектом іМоРе.

Тем не менее, мы можем сделать некоторые выводы относительно активности правительства в части изменений законодательства. Они не являются комплексной оценкой реформаторства правительств, но дают основу для более широкого анализа.

Оба правительства были наиболее активными инициаторами реформ по сравнению с другими органами власти. Во время первого года работы правительства №2 Яценюка КМУ инициировал почти две трети две трети нормативных актов, касающихся реформ в экономической и прилегающих сферах. На втором и третьем месте - НБУ (20%) и народные депутаты (12%). Правительство Гройсмана инициировало более половины всех реформаторских нормативных актов, принятых в стране во время первого года его работы. НБУ и парламент сохранили второе и третье места (23% и 17% соответственно).

Рис. 2. Количество реформаторских нормативных актов, которые инициировали государственные органы * **





* к инициативам правительства включены постановления, распоряжения КМУ, а также законопроекты, инициированные КМУ, которые были одобрены парламентом и подписаны Президентом

** количество реформаторских нормативных актов оценено по данным іМоРе

Что касается направлений реформ, то законодательные инициативы второго правительства Яценюка существенно влияли на снижение возможностей для коррупции и дерегуляцию бизнес среды. Также была начата реформа рынка природного газа, что способствовало усилению энергонезависимости государства.

Рис. 3. іМоРе: Прогресс реформ второго правительства Яценюка по направлениям*

* Прогресс определен как сумма баллов за нормативные акты, которые были инициированы правительством и влияли на соответствующее направление. На графике приведены направления, где был достигнут наибольший прогресс;

** Система соцзащиты среди прочего включает систему здравоохранения

Важнейшие нормативные акты, инициированные министрами под руководством Яценюка, которые снижали возможности для коррупции, включают передачу государственных закупок лекарств международным организациям, открытие более 300 реестров и наборов данных, ликвидацию монополии ГП Укрэкоресурсы, раскрытие информации о закупках предприятий, подчиненных Мининфраструктуры. В сфере дерегуляции - закон о дерегуляции, который, согласно стандартам ЕС, упростил разрешительные и согласительные процедуры для бизнеса и уменьшил влияние государственных органов на субъекты хозяйствования; закон, который ввел принцип молчаливого согласия при регистрации налогоплательщика; отмена обязательной сертификации ряда изделий и топлива и др. Среди важных инициатив в энергетическом секторе - первый этап приведения тарифов на газ для населения к импортному паритету, закон о рынке природного газа, снятие моратория на продажу имущества должников "Нафтогаза", постановление о реформировании корпоративного управления НАК Нафтогаз.

Правительство Гройсмана продолжило дело предшественников по снижению регуляторного давления на бизнес и реформирования энергетического сектора. Кроме того, были сделаны первые шаги в реформе здравоохранения.

Рис. 4. Прогресс реформ второго правительства Гройсмана по направлениям*

* Прогресс определен как сумма баллов за нормативные акты, которые были инициированы правительством и влияли на соответствующее направление. На графике приведены направления, где был достигнут наибольший прогресс;

** Система соцзащиты среди прочего включает систему здравоохранения

Для улучшения условий ведения бизнеса правительство Гройсмана инициировало прогрессивные изменения в Налоговом кодексе, какими, в частности, введен единый публичный Реестр заявлений на бюджетное возмещение НДС и предусмотрена ликвидация налоговой милиции. Также был утвержден порядок работы "единого окна" на таможне, урегулирован порядок предоставления электронных документов в органы лицензирования и др. Среди основных событий в реформировании энергетики - второй этап приведения цен на газ к импортному паритету и утверждение плана реструктуризации НАК Нафтогаз. В медицинской сфере - запущена программа "доступные лекарства" и определен порядок возмещения стоимости лекарственных средств и предоставления субвенций местным бюджетам на такое возмещение.

Таблица 1. Наиболее важные нормативные акты, которые инициировали правительства в первый год работы, по количеству баллов в Индексе мониторинга реформ





Второе правительство Яценюка Правительство Гройсмана закон о государственных закупках , +8.5 балла постановление о втором этапе приведения цен на газ к рыночному уровню, +6.0 закон о рынке природного газа, +6.8 балла постановление об утверждении плана реструктуризации НАК Нафтогаз, +4.8 закон о снижении кворума общего собрания акционерного общества, в котором государство является владельцем 50% акций и более, +6.0 балла постановление о порядке работы системы “единое окно” на таможне, +4.0 постановление о ликвидации монополии ГП Укрэкоресурсы, +5.3 балла приказ о сокращении возможностей ГФС открывать уголовные дела против предприятий, +4.0 баллов решение о раскрытии информации о закупках предприятий, подчиненных Мининфраструктуры, +5.3 балла изменения в Налоговый кодекс, которыми введен единый публичный Реестр заявлений на возмещение НДС и предусмотрена ликвидация налоговой милиции, +3.5 баллов закон о дерегуляции, +5.0 баллов постановление о создании репозитария академических текстов, +3.3 балла постановление об открытии более 300 реестров и наборов данных, +5.0 балов постановление о ликвидации монополии обленерго в части продажи населению многозонных счетчиков электроэнергии, +2.8 баллов запуск он-лайн сервиса Минюстом, +5.0 баллов закон об упрощении регистрации лекарств из США, Канады, Австралии, Японии, Швейцарии и стран ЕС, +2.5 баллов закон о передаче государственных закупок лекарств международным организациям, + 4.6 баллов создание мобильных групп для борьбы с коррупцией на таможне (см. 1 и 2), +2 балла решение об он-лайн трансляции тендеров предприятиями, подчиненными Мининфраструктуры, +4.5 баллов

постановление об отмене перерегистрации лекарств



Вместе с тем, ряд важных сфер осталась без внимания обеих команд. Среди них - пенсионная и земельная реформы, реформа образования и полноценное обновление государственной службы. Также только первые шаги сделаны в медицинской реформе, не произошло существенных сдвигов в сфере приватизации. Некоторые из этих реформ премьер Гройсман назвал приоритетами правительства в 2017 году. Надеемся, что они будут воплощены, несмотря на растущее сопротивление заинтересованных сторон и приближение выборов 2019.



Авторы: Татьяна Тыщук, руководитель и редактор проекта iMoРe; Елена Белан, член редколлегии VoxUkraine

