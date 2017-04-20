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Топливно-энергетический комплекс
В МИД пояснили, что значит решение суда ООН в деле Украина-РФ
22:57 19.04.2017 |
Решение Международного суда ООН означает серьезность ситуации, к которой приводят действия России, а также то, что граждане Украины нуждаются в защите. Такое мнение у себя в Facebook выразила заместитель министра иностранных дел, глава украинской делегации в суде ООН Елена Зеркаль.
"Сегодняшнее решение суда является важным для международного права, доказывает свою действенность в восстановлении справедливости в мире. Мы ценим взвешенность судей Международного Суда ООН, которые вынесли это решение", - заявила она.
"Это решение признало серьезность ситуации, к которой приводят действия РФ и то, что граждане Украины нуждаются в защите. Это касается как Крыма так и Донбасса, о чем Суд четко указал", - подчеркнула она.
Зеркаль выразила сожаление из-за того, что суд ООН не счел целесообразным применение временных мер к РФ по Конвенции о финансировании терроризма. Тем не менее, она назвала причины, согласно которым решение суда по этой конвенции "является позитивным":
1. Суд поддержал позицию Украины о том, что события, которые представила Украина подпадают под действие Конвенции;
2. Суд поддержал позицию Украины относительно соблюдения досудебной процедуры;
3. Суд формально признал prima facie (предварительную) юрисдикцию по этой Конвенции;
4. Суд признал недостаточными доказательства "правдивости для применения" (plausibility) прав;
5. Это первое решение суда ООН по Конвенции о терроризме. "Мы имеем очень конструктивный подход Суда", - отметила Зеркаль;
6. Суд признал логику Украины в подходах к применению Конвенции по противодействию финансированию терроризма;
7. У Украины есть достаточно понимания, какие именно доказательства представлять на стадии слушаний по существу.
Замглавы МИД также отметила, что суд по собственной инициативе вернулся к вопросу событий в Донбассе. "Суд определил, что ожидает от сторон работы над полным выполнением минского пакета мер", - написала она.
Сегодня Международный суд ООН признал, что обладает юрисдикцией "prima facie" для рассмотрения по иску Украины против России.
Вместе с тем, суд ООН вынес 2 промежуточных решения: отказал Украине во временных мерах против РФ по Конвенции о терроризме; и одобрил меры против РФ по Конвенции о защите нацменьшинств.
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