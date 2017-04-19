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Топливно-энергетический комплекс
Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма
17:02 19.04.2017 |
Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.
Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Українські Новини.
Суд решил, что Украина не доказала, что Россия нарушила ст. 2 Международной конвенции по борьбе с терроризмом, а именно не предоставила наличия умыла в действиях России по финансированию террористов на востоке Украины.
"На этом этапе рассмотрения дела Украина не предоставила доказательств, которые бы демонстрировали надлежащим образом, что эти элементы (нарушения Россией конвенции) являются правдоподобными", - огласил глава суда.
Таким образом, Международный суд ООН решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.
Как сообщали Українські Новини, Международный суд ООН начал рассматривать дело Украины против России 6 марта.
Украина просит Международный суд ООН принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.
В частности Украина просит суд обязать Россию воздержаться от действий, которые могут усложнить спор до рассмотрения судом дела по сути; осуществлять надлежащий контроль над своей государственной границей для предупреждения террористических актов, а также прекратить предоставление террористическим группам денег, оружия и других видов поддержки.
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