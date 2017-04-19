Интересные новости порой поступают с оккупированной части украинского Донбасса.

18 апреля с самого утра по сети интернет поползли слухи о том, что украинская армия чуть ли не впервые в этом году пошла в наступление и освободила от террористов несколько населенных пунктов. В частности, сообщалось об освобожденных от гнета "ДНР" Трудовские в Петровском районе Донецка и поселок Жабуньки вблизи Песок и Донецкого аэропорта, а также освобожденный от "ЛНР" поселок Желобок под Крымским Попаснянского района.

И хотя до сих пор подтверждения данной информации мы не получили, но сам факт таких слухов достоин внимания. Тем более, что "ноги" у них растут из так называемой "ватной" части социальных сетей. Именно там вчера царили панические наступления по этому поводу.

Но вместо того, чтобы гадать: насколько данная информация достоверна (а вероятность этого 50/50 - либо достоверная, либо нет), давайте лучше проанализируем - что именно представляют собой данные населенные пункты и какое преимущество может предоставить украинской армии их захват.

Жабуньки - маленькое село, которое далеко не на каждой карте можно отыскать. О нем известно, разве что то, что там находится одно из донецких кладбищ и находится оно где-то между украинскими Песками и "ДНРовским" Донецким аэропортом.

Итак, занятие позиций в данном поселке позволит украинским войскам выйти на оперативный простор перед Донецким аэропортом, который сам по себе уже не имеет никакой ценности, кроме перевалочного пункта перед штурмом собственно Донецка с этого направления.

Кроме этого, рядом с Жабуньками находятся населенные пункты Спартак и Ясиноватая, что также открывает определенные тактические перспективы.

Что касается Трудовских, то они так и вовсе находятся в черте города Донецк. Вообще, это собирательное название конгломерата поселков бывших Трудовских шахт. В свое время здесь был и поселок Трудовое, и Трудовской рудник, и крупнейшая в СССР шахта №5-бис "Трудовская". Сегодня под названием Трудовские имеются в виду ряд объектов, среди которых вышеупомянутая шахта, одноименный рынок и еще несколько менее важных объектов с тем же названием.

Но важным для Вооруженных сил Украины Трудовские могут быть не из-за своего инфраструктурного разнообразия, а из-за географического расположения. Это такой себе плацдарм в черте города, который с одной стороны близко находится к подконтрольной Киеву Марьинке, а с другой - открывает прямой путь в центр Петровского района Донецка - наиболее "выпирающего" из "тела" бывшего областного центра.

Именно отсюда террористы почти непрерывно обстреливают КПВВ в Марьинке, а также сам городок, включая жилые районы. Поэтому установив свой контроль над Трудовскими, ВСУ в первую очередь хотя бы частично избавят Марьинку от обстрелов.

Еще интересный нюанс: именно на Трудовских размещены старые терриконы, которые давно заросли деревьями и поэтому сегодня представляют двойной интерес: и как высоты, и как "зеленки". Захватив их, можно будет контролировать огнем весь Петровский район.

Отдельно стоит Желобок - село вблизи Бахмутской трассы, в котором до войны жили всего около 150 жителей, а сейчас и того меньше. Однако, это село уже успело покрыть себя славой. Именно здесь в январе-феврале 2015-го украинской артиллерией были уничтожены 10 российских танков и около сотни боевиков.

Что интересно, до 20 января 2015-го года это село было под контролем Киева и за "Минском-1" должно быть таким и по сей день, поэтому определенные юридические основания для его освобождения у ВСУ есть. Но, опять же, подтверждения освобождения данного села нет.

Как-то говорят: "дыма без огня не бывает". Что на трассе "Бахмутка", что на западных окраинах Донецка давно и относительно успешно орудуют украинские ДРГ, поэтому рано или поздно продвижение ВСУ должно было бы состояться - даже если не в этот раз, то в следующий непременно.

Вообще, в свете новой мировой конъюнктуры, освобождение украинского Донбасса от российской оккупации - это уже даже не вопрос времени, это факт в режиме ожидания".