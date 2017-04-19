Финансовые новости
- |
- 19.04.17
- |
- 11:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Освободили ли ВСУ подконтрольные террористам села
10:12 19.04.2017 |
Интересные новости порой поступают с оккупированной части украинского Донбасса.
18 апреля с самого утра по сети интернет поползли слухи о том, что украинская армия чуть ли не впервые в этом году пошла в наступление и освободила от террористов несколько населенных пунктов. В частности, сообщалось об освобожденных от гнета "ДНР" Трудовские в Петровском районе Донецка и поселок Жабуньки вблизи Песок и Донецкого аэропорта, а также освобожденный от "ЛНР" поселок Желобок под Крымским Попаснянского района.
И хотя до сих пор подтверждения данной информации мы не получили, но сам факт таких слухов достоин внимания. Тем более, что "ноги" у них растут из так называемой "ватной" части социальных сетей. Именно там вчера царили панические наступления по этому поводу.
Но вместо того, чтобы гадать: насколько данная информация достоверна (а вероятность этого 50/50 - либо достоверная, либо нет), давайте лучше проанализируем - что именно представляют собой данные населенные пункты и какое преимущество может предоставить украинской армии их захват.
Жабуньки - маленькое село, которое далеко не на каждой карте можно отыскать. О нем известно, разве что то, что там находится одно из донецких кладбищ и находится оно где-то между украинскими Песками и "ДНРовским" Донецким аэропортом.
Итак, занятие позиций в данном поселке позволит украинским войскам выйти на оперативный простор перед Донецким аэропортом, который сам по себе уже не имеет никакой ценности, кроме перевалочного пункта перед штурмом собственно Донецка с этого направления.
Кроме этого, рядом с Жабуньками находятся населенные пункты Спартак и Ясиноватая, что также открывает определенные тактические перспективы.
Что касается Трудовских, то они так и вовсе находятся в черте города Донецк. Вообще, это собирательное название конгломерата поселков бывших Трудовских шахт. В свое время здесь был и поселок Трудовое, и Трудовской рудник, и крупнейшая в СССР шахта №5-бис "Трудовская". Сегодня под названием Трудовские имеются в виду ряд объектов, среди которых вышеупомянутая шахта, одноименный рынок и еще несколько менее важных объектов с тем же названием.
Но важным для Вооруженных сил Украины Трудовские могут быть не из-за своего инфраструктурного разнообразия, а из-за географического расположения. Это такой себе плацдарм в черте города, который с одной стороны близко находится к подконтрольной Киеву Марьинке, а с другой - открывает прямой путь в центр Петровского района Донецка - наиболее "выпирающего" из "тела" бывшего областного центра.
Именно отсюда террористы почти непрерывно обстреливают КПВВ в Марьинке, а также сам городок, включая жилые районы. Поэтому установив свой контроль над Трудовскими, ВСУ в первую очередь хотя бы частично избавят Марьинку от обстрелов.
Еще интересный нюанс: именно на Трудовских размещены старые терриконы, которые давно заросли деревьями и поэтому сегодня представляют двойной интерес: и как высоты, и как "зеленки". Захватив их, можно будет контролировать огнем весь Петровский район.
Отдельно стоит Желобок - село вблизи Бахмутской трассы, в котором до войны жили всего около 150 жителей, а сейчас и того меньше. Однако, это село уже успело покрыть себя славой. Именно здесь в январе-феврале 2015-го украинской артиллерией были уничтожены 10 российских танков и около сотни боевиков.
Что интересно, до 20 января 2015-го года это село было под контролем Киева и за "Минском-1" должно быть таким и по сей день, поэтому определенные юридические основания для его освобождения у ВСУ есть. Но, опять же, подтверждения освобождения данного села нет.
Как-то говорят: "дыма без огня не бывает". Что на трассе "Бахмутка", что на западных окраинах Донецка давно и относительно успешно орудуют украинские ДРГ, поэтому рано или поздно продвижение ВСУ должно было бы состояться - даже если не в этот раз, то в следующий непременно.
Вообще, в свете новой мировой конъюнктуры, освобождение украинского Донбасса от российской оккупации - это уже даже не вопрос времени, это факт в режиме ожидания".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему геополитика не взвинтила цены на золото?
|Держитесь там: Как выживают присвоенные "Л-ДНР" украинские предприятия
|Первичная недвижимость Киева: изменения после "спячки"
|Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Морские порты Украины хоть и не играют большой роли в обеспечении рынка нефтепродуктами, но имеют стратегическое значение
|За 2 месяца прибыль банков составила 3,7 млрд гривен
|Пасхальная подготовка. "Гибриды" выбили почти всю "авиацию" ОБСЕ на Донбассе
|Сколько заплатила Россия за новый компромисс с Лукашенко
|Андрей РЕВА: Минсоцполитики постоянно за все отвечает
|Новая эра в Турции, или Эрдоган получает все
|Курс доллара на межбанке продолжил нисходящее движение 14 апреля
Это интересно
|Японские ученые предложили новую структуру солнечных батарей с эффективностью более 50%
|Tesla ощутимо снизила цену автомобиля Model S 75 и добавила ему опций
|Китайцы построят седан на агрегатах новых Volvo
|Subaru приблизила к серии новый большой кроссовер
|OLED-монитор Dell Ultrasharp UP3017Q поступил в продажу по цене $3500
|Все больше международных фирм используют английский как единственный язык общения
|Doogee, копируя смартфон Xiaomi Mi Mix, не стеснялась позаимствовать не только дизайн, но и название