Америка атаковала Сирию "Томагавками", и ее отношения с Россией сильно ухудшились. Северная Корея разрабатывает ядерные ракеты дальнего действия, на что Дональд Трамп обещает дать "самый жесткий ответ", даже в одиночку, если потребуется. Идут также разговоры о "рефляционной торговле" с сокращением налогов в Америке.

Все это, по идее, хорошие новости для золота: драгоценный металл, как правило, растет в цене во время политической неопределенности или увеличения инфляционных ожиданий. Золото сильно просело, когда Трамп победил на ноябрьских выборах и до сих пор находится ниже июльского уровня.

Драгметалл наслаждался десятилетним "бычьим" рынком с 2001 по 2011 гг., достигнув пикового показателя $1898 за унцию.

Это продолжительное движение вверх получило мощную поддержку в последней своей стадии двумя событиями: во-первых, проводимая центральными банками программа количественного смягчения (QE), которая, как ожидали "золотые жуки", приведет к высокой инфляции; и во-вторых, кризис евро, который стал причиной нервозности из-за возможного развала единой валюты и безопасности европейских банков.

Но к 2013 г. опасения по поводу еврозоны исчезли и несмотря на QE не появилась инфляция. Цены на золото резко упали и с тех пор оставались в узком коридоре, напоминает британский журнал The Economist.

В прошлом году спрос на ювелирные изделия оказался неожиданно низким, из-за чего производство на ювелирных заводах Индии рухнуло на 38%, а в Китае на 17%.

Центральный банк Поднебесной также с меньшим энтузиазмом, чем раньше, скупал золото: чистая покупка центральным банком упала до семилетнего минимума.

Крупным событием на рынке золота с начала 2000-х гг. стал рост числа биржевых инвестиционных фондов (ETF), которые облегчили инвесторам доступ к драгметаллу, освободив их от проблем хранения и страхования.

В пиковый момент ETF имели на балансе около 2500 тонн золота, общей стоимостью $100 млрд в сегодняшних ценах, утверждает Citigroup. В настоящее время ETF имеют на балансе всего 1800 тонн драгметалла.

Проблема с золотом в том, что у него нет четкого критерия определения стоимости. Металл не приносит реальных "доходов". Хотя золото рассматривается как защита против инфляции, оно не выполняет эту задачу в среднесрочной перспективе; в период с 1980 г. по 2001 г. его цена упала на более чем 80% в реальном выражении.

Традиционно золото считается альтернативой доллару, поэтому когда "американец" укрепляется, драгметалл движется вниз. Но это также означает, что показатели золото могут выглядеть значительно лучше в других, более слабых валютах. После референдума о выходе Великобритании из ЕС стоимость золота в фунтах выросла на 19%.

Другой фактор - реальные процентные ставки. Когда они высокие, издержки неиспользованных возможностей хранения золота также высоки. И наоборот, очень низкие процентные ставки означают небольшие потери от наличия золота.

Эти два фактора объясняют, почему на "торговлю Трампа" первоначально не очень хорошо отреагировало золото.

Сразу после выборов инвесторы надеялись, что сокращение налогов восстановит американскую экономику; это заставит ФРС повысить процентные ставки, что в свою очередь резко укрепится доллар. Ни один из этих прогнозов не был хорошей новостью для золота.

Однако "торговля Трампа" явно забуксовала. Неудачная попытка президента отменить Obamacare поставила под сомнение перспективы одобрения конгрессом налоговой реформы. Золото соответственно немного ожило в начале этого года.

Хотя мало кто верит, что стоимость драгметалла будет расти такими же темпами (двузначными цифрами) как в 1970-х гг.

Почему золото не растет намного быстрее, чем можно было бы ожидать, особенно на фоне напряженной геополитической обстановки? Возможно, потому что Трамп отказался претворять в жизнь свои некоторые предвыборные угрозы, к примеру, торговую войну с Китаем.

Бомбардировка Сирии, скорее всего, единичный случай, а риторика в отношении Северной Корее может быть очень грозной и шумной, но ничего не значащей. Имея таких советников как госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Маттис Трамп может оказаться более традиционным президентом в международной политике, чем ожидалось.

Таким образом, покупка золота - это ставка на то, что дела пойдут из рук вон плохо: ситуация резко ухудшится на Ближнем Востоке и в Северной Корее или центральные банки потеряют контроль над монетарной политикой. Это может, конечно, произойти, но также помогает объяснить, почему среди "золотых жуков" так много людей с мрачным отношением к жизни.