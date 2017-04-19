1-го марта оккупационная власть Донбасса объявила о том, что забирает предприятия с украинской юрисдикцией под свое "внешнее управление". Это было сделано, якобы, в ответ на стихийную, а затем и официальную блокаду со стороны Украины железнодорожного и автомобильного сообщения с оккупированной Луганщиной и Донетчиной. Однако понятно, что решение зрело уже давно и блокада стала лишь удобным поводом.

Под так называемое "внешнее управление" попали в основном, предприятия украинского олигарха Рината Ахметова, а также корпорации ИСД , предприятия группы "Донецксталь" донецкого олигарха Виктора Нусенкиса, который получил российское гражданство.

Нусенкис владеет и другими активами на оккупированной Донетчине - АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский коксохимический завод", АО "Шахтоуправление "Покровское" и "Донецкшахтопроходка".

В "ДНР" отжали 40 украинских предприятий, в "ЛНР" меньше. Известно о ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", которые принадлежат Ахметову, Алчевский коксохимический завод и Алчевский металлургический комбинат корпорации ИСД.

Управлять присвоенными активами как в "ЛНР" так и в "ДНР" уполномочили "Внешторгсервис" - структуру, которая юридически зарегестрирована на оккупированной территории Грузии - в Южной Осетии.

Однако руку к управлению прикладывают и местные донецкие и луганские любители наживы. Экс-глава так называемого "совбеза "ДНР" Александр Ходаковский раскрыл подробности подобного "управления", указав, что "Внешторгсервис", который занимается "внешним управлением" как в "ДНР", так и в "ЛНР", фактически ни на что не влияет. Ходаковский сделал следующий вывод, "получается, что в сухом остатке мы имеем с одной стороны беспредел, а с другой - полное бездействие".

Российские СМИ сообщали, что уже через неделю после того, как власти "Л-ДНР" объявили о введении внешнего управления на "предприятиях украинской юрисдикции", ситуация на данных заводах оказалась близка к критической.

О том, как сейчас обстоят дела на всех присвоенных оккупантами шахтах, комбинатах и заводах, достоверно не известно. Но в открытых источниках можно найти информацию относительно некоторых из них.

Рабочие взятого под "внешнее управление" Алчевского меткомбината в "ЛНР" жалуются на невыплату зарплаты. Комбинат остановил работу еще в феврале, ИСД заявила, что не управляет своими активами на оккупированной территории. Зарплаты не видели уже три месяца. Алчевцы надеются, что меткомбинат заработает, если придет сырье из России, иначе, говорят, что предприятие растащат на металл сами рабочие.

О российском сырье мечтают и рабочие Енакиевского метзавода (это был актив Метинвеста -ред.) Они также ожидают обещанную в апреле зарплату. Главарь "ДНР" Александр Захарченко анонсировал, что завод со дня на день должен получить партию сырья.

13 апреля российские СМИ сообщили, что железная руда из российских "Северстали" и "Металлоинвеста" начала поступать на металлургические заводы оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Однако руководство российских предприятий эту информацию опровергло, заявив, что компании не ведут переговоров и не поставляют предприятиям, находящихся на территории "ДНР" и "ЛНР", своей продукции. Гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков уверен, что "Северсталь" и Новолипецкий металлургический комбинат (Металлоинвест) не станут рисковать репутацией для того, чтобы поставлять при помощи контрабанды сырье на отобранный оккупантами у Метинвеста Енакиевский метзавод.

"Северсталь - публичная компания, акции которой котируются на Лондонской бирже, у нее достаточно серьезные международные проекты. Металлоинвест - также крупная международная компания, которая привлекает долговые инструменты на внешних рынках и работает с кредитными организациями разных стран. Я очень слабо верю в то, что одна из подобных корпораций рискнет всем, что у нее есть, рискнет своей репутацией в мире, рискнет попасть под санкции. А работа с контрабандой неизбежно к этому приведет", - сказал Рыженков.

Однако на следующий день, руководитель российского Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса.

Представитель группировки "ДНР" Сергей Назаров сказал, что "поставки сырья и материалов для предприятий осуществляются временно, в качестве гуманитарной поддержки за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей". Таким образом, резервы могут закончиться в любой момент, прощай сырье.

На "Краснодонугле" работники еще не получили зарплату. Об этом они пишут на странице профсоюза "Краснодонуголь" в соцсети".

Также известно, что шахты предприятия работают только на поддержание жизнеобеспечения - выкачка и отвод воды, а большинство шахтеров отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Подобная ситуация на "Ровенькиантраците" и "Свердловскантраците".

На шахте им. Засядько в Донецке (относилась к сфере влияния народного депутата Украины Ефима Звягильского - ред.) работников тоже отправляют в неоплачиваемые отпуска. Такая же ситуация, по словам руководителя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, и на других шахтах Донбасса.

Тем временем, оккупационные власти части Донецкой области обещают погасить задолженность по заработной плате горнякам всех "государственных" угледобывающих предприятий до конца 2017 года. То есть горнякам предложили пожить пока без денег.

Однако уже добытый уголь, оккупанты начали вывозить из Л-ДНР". "Радио Свобода" предполагает, что уголь из неподконтрольных территорий вывозят в Ростовскую область на России, в азовские порты. Там продукцию перегружают на сухогрузы и вывозят за границу.

"Теоретически, отследить трафик донбасского угля можно на специальных сервисах. По адресу прибытия можно отследить, куда именно двигается подозрительный крупногабаритный груз с нелегальным "черным золотом", и принять жесткие меры", - пишет издание.

В целом понятно, что ситуация не радостная. Прежде всего для шахтеров и работников заводов, которые за три года так и не почувствовали последствий оккупации Донбасса.

Один из горняков шахты "Молодогвардейская" (Краснодонуголь) еще в январе рассказывал Depo.Донбасс, что ему безразлично, какая власть на Луганщине, мол, он зарплату как получал так и получает, живет в тылу, где не было боевых действий. По его словам, такого мнения придерживались и его коллеги по работе. Теперь тот же мужчина говорит, что сидит в неоплачиваемом отпуске, имеет долги по зарплате, проблемы с получением украинской пенсии и не знает, как будет жить его семья дальше.

Короче говоря, "вы держитесь там, хорошего вам настроения и здоровья".