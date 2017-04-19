Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока.

Как отмечает Би-Би-си, Мэй в прошлом исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.

Лидер тори, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

По словам Мэй, сейчас "страна действует как единое целое, а Вестминстер - нет".

О намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.