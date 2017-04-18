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Топливно-энергетический комплекс
За 2 месяца прибыль банков составила 3,7 млрд гривен
11:59 18.04.2017 |
В январе-феврале прибыль банковской системы составила 3,733 млрд гривен.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
В феврале 2017 платежеспособные банки получили 3,395 млрд гривен чистой прибыли.
За первые два месяца этого года совокупный положительный финансовый результат составил 3,733 млрд гривен.
За аналогичные периоды прошлого года банковская система получила чистый убыток в сумме 1,081 млрд гривен и 1,971 млрд гривен соответственно.
Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в феврале сохранилось на уровне 93.
В феврале активы коммерческих банков увеличились на 2,4% до 1,242 трлн гривен по сравнению с январем.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 марта:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|Доходы
|29 502
|100,0
|1.1
|Процентные доходы
|19 855
|67,3
|1.2
|Комиссионные доходы
|5 443
|18,5
|1.3
|Результат от торговых операций
|2 923
|9,9
|1.4
|Другие операционные доходы
|951
|3,2
|1.5
|Другие доходы
|156
|0,5
|1.6
|Возврат списанных активов
|173
|0,6
|2
|Расходы
|25 769
|100,0
|2.1
|Процентные расходы
|12 240
|47,5
|2.2
|Комиссионные расходы
|1 375
|5,3
|2.3
|Другие операционные расходы
|1 076
|4,2
|2.4
|Общие административные расходы
|6 220
|24,1
|2.5
|Другие расходы
|549
|2,1
|2.6
|Отчисления в резервы
|3 835
|14,9
|2.7
|Налог на прибыль
|473
|1,8
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|3 733
|х
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