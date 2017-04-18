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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пасхальная подготовка. "Гибриды" выбили почти всю "авиацию" ОБСЕ на Донбассе

09:15 18.04.2017 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Прошедшие "длинные" пасхальные выходные на фронте выдались спокойными. В основном противник придерживался подписанного в Минске документа о прекращении огня.

Конечно, это не значит, что перестрелок не было совсем - были, но общая активность была на крайне низком уровне. Так, за три дня (14-16 апреля) зафиксировано всего 96 боестолкновений (из них 45 - только за 14 число), в которых было ранено шестеро наших военнослужащих. Буквально за пару дней до "пасхального перемирия" это была суточная "норма".

По-прежнему под обстрелами из крупнокалиберных пулеметом, гранатометов и стрелкового оружия находились приазовские села Павлополь, Гнутово, Широкино, Лебединское. Не очень тихо было и под Авдеевкой и Ясиноватой. Вечером 16 апреля по сообщениям местных жителей в районе Зайцево под Горловкой произошел локальный бой. На луганском направлении зафиксированы буквально единичные обстрелы из стрелкового оружия.

Зато "народная милиция" отличилась в другом - 15 апреля в районе моста в Станице Луганской боевики сбили очередной беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Schiebel S-100 Camcopter.

Как указывается в сообщении СММ ОБСЕ, беспилотник был запущен в 11:22 на неподконтрольной территории н.п. Николаевки (15 км к востоку от Луганска) и уже в 11:40 на пульте управления начал мигать индикатор "низкой скорости". Сразу после этого также начал вспыхивать аварийный индикатор, указывающий на "падение аппарата по спирали". Патруль миссии отправился в тот район, чтобы определить местонахождение БПЛА, но не смог осмотреть весь район из-за возможного наличия там мин.

Такими темпами скоро у ОБСЕ не останется в строю исправных аппаратов для наблюдения с воздуха. Напомним, в феврале 2015 года один такой беспилотник был потерян под Мариуполем, а еще один вернулся с задания с простреленной лопастью несущего винта. Как сообщали тогда СМИ, у миссии оставалось только два исправных аппарата. Не совсем понятно смогли ли отремонтировать поврежденный, если нет - то теперь на Донбассе у "миротворцев" всего один БПЛА. Чего явно мало для полноценного контроля линии соприкосновения.

Однако отметим, что скорее всего такое затишье носит временный характер. Есть вполне обоснованные опасения, что боевики по указке Кремля готовят локальное наступление. Причем его цель не столько захват территории, сколько дестабилизация политической ситуации в стране с последующими досрочными выборами как минимум президента, а как максимум и Верховной Рады.

Не зря же в "ДНР" собирались военные сборы - под картинку о неограниченных запасах "пушечного мяса" вполне реально завести на оккупированные территории несколько батальонно-тактических групп российской армии. Причем поводом для наступления вполне может быть какая-то кровавая провокация - не зря о таком варианте (правда, под вывеской "наступления ВСУ") говорит опальный главарь "Донецкой республики" Александр Ходаковский. Он же озвучивает и возможную дату обострения - середина мая.

Наиболее вероятными целями для такого возможного наступления являются Мариуполь и Авдеевка. Понятно, что прорвать эшелонированную оборону "в лоб" противнику без применения авиации практически невозможно. Но тут, по всей видимости, сделан упор на раскачивание ситуации в прифронтовых городах - ведь вполне очевидно, что наши генералы даже не рассматривают возможность ведения уличных боев, например, в полумиллионом Мариуполе - слишком уж много будет потерь среди гражданского населения.

В этом плане показателен "телемост" Захарченко с жителями городов свободного Донбасса, да и штатные пророссийские "эксперты" разных телеканалов в один голос заговорили о том, что мариупольцы спят и видят российскую власть в лице "ДНР". Так, некто Жданов заявил буквально следующее: "Как я понимаю, Мариуполь практически готов, ментально готов. Обратите внимание на пакет телевидения, который смотрит Мариуполь. Если будет дана команда, люди выйдут на улицы с триколорами. Тот же металлургический комбинат в Мариуполе, тот же порт и другое".

На этом фоне есть сведения о массированной переброске россиянами топлива и снарядов железной дорогой. Так, только на выходных в Иловайск, по словам местных жителей, прибыло два таких эшелона. Причем отмечается, что чуть ли не в первые весь персонал был чисто российским. В районе же Дебальцево появились новые блокпосты, на которых отметились боевики без нашивок, но с характерным "чьоканьем" и полным незнанием местной топографии. Кроме того, на прошедшей неделе в срочном порядке началась ротация российских "советников" в "армии ДНР", что косвенно может свидетельствовать о подготовке возможной провокации.

Но планы планами, но наше командование постоянно демонстрирует возросшие возможности армейской группировки на Донбассе. Заканчивается ротация измотанных в боях частей, происходит постоянные учения, причем даже в зоне проведения АТО - как было не так давно с танкистами и пехотой 92-й механизированной бригады.

В целом же можно говорить о том, что для того, чтобы не дать воплотиться планам боевиков в жизнь, у нашей армии и силовых органов есть все возможности.
 

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