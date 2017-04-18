Турция больше не стоит на распутье. Для страны началась новая эра. Более 51 процента турецких граждан сказали "да" на референдуме, проложив путь президентской форме правления в турецком стиле. Тем самым эти избиратели наделили абсолютной властью президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его последователей. Однако, если учесть количество ресурсов, которыми обладает правящая Партия справедливости и развития (ПСиР), число проголосовавших за президентскую республику указывает на интересную динамику.

Эрдоган проиграл там, где раньше всегда побеждал

Во-первых, договор с лидером Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели оказался не таким выгодным, как надеялся Эрдоган. Оппозиция внутри ПНД имеет больше влияния, чем в то хотели верить ПСиР и Бахчели. Вероятно ли, что в результате может появиться новая партия, которая лишь усилила бы раскол внутри ПНД? Этого, похоже, нельзя полностью исключать.

Во-вторых, важно не забывать и о том, что референдум проходил во время чрезвычайного положения. У ПСиР были все инструменты и финансовые преимущества, которыми обладает правительство, плюс контроль над СМИ.

Тем не менее сторонникам Эрдогана удалось получить чуть более 51 процента голосов. И, чтобы не забыть, они проиграли в столице, а также в таких городах, как Адана, Анталья и даже Стамбул, которые поддержали ПСиР на парламентских выборах в ноябре 2015 года и на президентских выборах в 2014 году.

Честной ли была победа?

Пока велся подсчет голосов, ЦИК Турции заявил, что бюллетени без официальных печатей тоже будут засчитываться. Это, конечно, быстро создало впечатление нечестного приема. Оппозиция будет делать все, что в ее силах, чтобы опротестовать результаты референдума и добиться пересчета голосов там, где, как она полагает, произошли манипуляции. Вместе с тем вопросы к честности голосования возникли и после появления в социальных сетях соответствующих видео и фотографий.

Власти должны отнестись к этому серьезно, особенно учитывая, что перевес голосов в пользу сторонников Эрдогана был таким незначительным, в то время как поправки к конституции будут иметь критическое значение для будущего демократии в Турции. Однако победа на референдуме - это, похоже, единственное, что имеет значение для ПСиР.

Новые выборы на горизонте?

Лидеры правящей партии неоднократно заявляли, что новая система вступит в силу только в 2019 году, однако разговоры о досрочных выборах уже идут. Зачем ждать, чтобы исполнить волю народа?

Аргументы были озвучены давно, и Эрдоган больше не хочет терять время, прежде чем он снова официально воссоединится со своей партией. Это означает, что сезон выборов с большой долей вероятности еще только начинается.

Несмотря на то, что в результате референдума конкретный человек получил огромную власть, против этого проголосовала почти половина населения. Другими словами, президент Эрдоган столкнулся с максимально расколотым обществом. Речь о единстве, с которой он выступил вечером после референдума, - это далеко не начало преодоления того раскола, который образовывался годами.

У Эрдогана, в принципе, немало проблем. Сирия, хрупкие отношения с союзниками Турции, беженцы, проблема курдов - вот лишь некоторые из них. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении этих безотлагательных вопросов, у него в приоритете, похоже, укрепление его вновь приобретенной власти.

Седа Сердар, руководитель турецкой редакции DW