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Курс доллара на межбанке продолжил нисходящее движение 14 апреля
21:39 14.04.2017 |
Курс доллара на межбанке активно катился вниз в первой половине дня.
«Незначительная корректировка вверх произошла после полудня, когда уже было реализовано основное валютное предложение», - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Как и вчера, главным действующим лицом на торгах стал Национальный банк. Именно его покупки с уровня 26,81 грн./$ не дали провалиться курсу ниже этой отметки.
«Торги стартовали сегодня с 26,80-26,82 грн./$. С самого начала сессии валюта на рынке была в избытке, на фоне чего котировки плавно снижались к диапазону 26,78-26,80 грн./$. Примерно в 10:45 на межбанк вышел Нацбанк с покупкой долларов в форме запроса наилучшего курса. После появления регулятора котировки отскочили к 26,82-26,84 грн./$, на которых рынок ушел на обед. Вторая половина безналичных торгов характеризовались низкой активностью», - уточнил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
По его оценке, НБУ совокупно выкупил с межбанка порядка $25 млн.
Впрочем, рекордных объемов межбанк в итоге не показал: объем сделок 14 апреля сократился с $257,46 млн. до $249,16 млн.
«Вообще-то ожидали сегодня от экспортеров большей активности. Но судя по всему, они успели провести свои продажи в предыдущие дни. Потому рынок просто вышел на привычный объем», - заметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Напомним, что из-за пасхальных выходных следующие валютные торги на межбанке произойдут во вторник, 18 апреля.
Активизацию валютных продавцов финансисты прогнозируют сразу после праздников.
«Мы ожидаем больших валютных продаж в начале следующей недели за счет отложенного предложения, которое сформируется в выходной понедельник. 18 апреля ожидаем торгов в пределах 26,80-26,90 грн./$», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Юрий Гриненко прогнозирует во вторник старт межбанка на 26,80-26,85 грн./$, и снова допускает закупки Нацбанка. Причем, такой прогноз дает не только он.
«На следующей неделе положительное влияние на рост валютного предложения окажут пасхальные праздники и приближение бюджетно-налогового периода, в противовес которым на межбанковской арене будет выступать НБУ с покупкой валюты в резервы. Увеличение спроса под покупку дивидендов за 2016 год пока не ожидаем», - заключил Станислав Верхградский, который прогнозирует открытие торгов 18 апреля в рамках 26,80-26,90 грн./$.
Пик же валютных продаж все-таки придется на 19-е число.
«Увеличенное послепраздничное предложение валюты на межбанке ожидаем в среду, в результате чего существует высокая вероятность прорыва сложившегося уровня сопротивления 26,80 грн./$», - считает Верхградский.
Рынок настроился на то, что курс доллара продолжит движение вниз. Так что дорогого доллара не ждут даже до конца месяца.
«Причин для валютных колебаний в ближайшее время нет - традиционные сезонные факторы останутся ключевыми для курсоформирования. По состоянию на сегодня они вполне благоприятны для позиций гривны: завершение отопительного сезона, продолжение посевной кампании, под которую агропроизводители продолжают закупать гривну, а также активизация украинских металлургов», - заверил Олег Куринной.
Банкиры рассчитывают и дальше скупать наличный доллар у населения и перепродавать его на межбанке. Потому обещают продолжать опускать курс валют в кассах.
«В пасхальные выходные наличная валюта продолжит дешеветь», - подтвердил Юрий Гриненко.
По одним прогнозам, бакс потеряет 1-2 копейки, по другим - все 3-5.
«Предпраздничная пятница показала слабую деловую активность и наличные котировки 26,72-26,78 грн./$. Скорее всего, курс на праздничные дни будет стабильный или незначительно снизится», - подытожил Станислав Верхградский.
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