В январе-феврале 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 423,2 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-февраля отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 332,9 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2016 года (январь-февраль 2016 года отрицательное сальдо составило 756,1 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-феврале 2017 года составил 6 268,1 млн долларов, при этом он увеличился на 32,7%, или на 1 543,4 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2016 года.

Импорт товаров в январе-феврале 2017 года составил 6 691,3 млн долларов, увеличившись на 22,1%, или на 1 210,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 86,7 млн долларов.

В 2016 году импорт товаров превысил экспорт на 2 885,8 млн долларов.

В течение 2016 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 496,5 млн долларов по сравнению с 2015 годом (2015 год положительное сальдо составило 610,7 млн долларов).

Торговые операции с основными партнерами в январе-феврале, млн долларов:



Экспорт



Импорт



январь-февраль % от общего

январь-февраль % от общего Всего 6 268,1 100,0 Всего 6 691,3 100,0 Россия 576,6 9,2 Россия 1 016,4 15,2 Индия 531,0 8,5 Германия 792,5 11,8 Турция 414,6 6,6 Китай 744,7 11,1 Польша 401,3 6,4 Польша 420,1 6,3 Италия 312,9 5,0 Беларусь 419,2 6,3 Египет 307,3 4,9 США 371,4 5,6 Испания 242,0 3,9 Франция 308,7 4,6 Германия 220,6 3,5 Швейцария 277,6 4,1

Экспорт-импорт товаров в январе-феврале, млн долларов: