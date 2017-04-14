Финансовые новости
- |
- 14.04.17
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В январе-феврале отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $423,2 млн
15:59 14.04.2017 |
В январе-феврале 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 423,2 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-февраля отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 332,9 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2016 года (январь-февраль 2016 года отрицательное сальдо составило 756,1 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-феврале 2017 года составил 6 268,1 млн долларов, при этом он увеличился на 32,7%, или на 1 543,4 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2016 года.
Импорт товаров в январе-феврале 2017 года составил 6 691,3 млн долларов, увеличившись на 22,1%, или на 1 210,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 86,7 млн долларов.
В 2016 году импорт товаров превысил экспорт на 2 885,8 млн долларов.
В течение 2016 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 496,5 млн долларов по сравнению с 2015 годом (2015 год положительное сальдо составило 610,7 млн долларов).
Торговые операции с основными партнерами в январе-феврале, млн долларов:
|Экспорт
|Импорт
|январь-февраль
|% от общего
|январь-февраль
|% от общего
|Всего
|6 268,1
|100,0
|Всего
|6 691,3
|100,0
|Россия
|576,6
|9,2
|Россия
|1 016,4
|15,2
|Индия
|531,0
|8,5
|Германия
|792,5
|11,8
|Турция
|414,6
|6,6
|Китай
|744,7
|11,1
|Польша
|401,3
|6,4
|Польша
|420,1
|6,3
|Италия
|312,9
|5,0
|Беларусь
|419,2
|6,3
|Египет
|307,3
|4,9
|США
|371,4
|5,6
|Испания
|242,0
|3,9
|Франция
|308,7
|4,6
|Германия
|220,6
|3,5
|Швейцария
|277,6
|4,1
Экспорт-импорт товаров в январе-феврале, млн долларов:
Экспорт
Импорт
|январь-февраль 2017
|январь-февраль 2016
|январь-февраль 2017
|январь-февраль 2016
|Всего
|6 268,1
|4 723,5
|6 691,3
|5 480,2
|Живые животные и продукция животноводства
|115,7
|76,0
|102,4
|114,8
|Продукты растительного происхождения
|1 363,5
|1 044,8
|288,8
|321,6
|- зерновые культуры
|1 008,8
|842,1
|42,5
|54,8
|Жиры и масла животного и растительного происхождения
|730,2
|599,5
|32,5
|37,7
|Продукция пищевой промышленности
|472,7
|309,2
|242,1
|262,6
|Минеральные продукты
|579,9
|313,6
|1 824,3
|1 214,6
|Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего
|117,9
|61,3
|1 706,9
|1 113,4
|Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
|215,2
|226,3
|1 000,3
|936,6
|- фармацевтическая продукция
|21,4
|21,6
|225,8
|248,7
|- удобрения
|27,8
|68,1
|169,4
|138,3
|Полимерные материалы, пластмассы и каучук
|63
|48,6
|414,1
|372,1
|Кожаное и меховое сырье и изделия из них
|21,6
|18,0
|34,5
|31,1
|Древесина и изделия из нее
|146,7
|160,9
|27,6
|23,1
|Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов
|59,8
|68,0
|128,9
|132,5
|Текстиль и текстильные изделия
|109,7
|104,2
|233,1
|205,2
|Обувь, головные уборы, зонтики
|27,2
|23,7
|52,1
|45,5
|Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла
|40,2
|32,1
|81,7
|69,1
|Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|6,6
|4,3
|10,1
|10,4
|Неблагородные металлы и изделия из них
|1 540,7
|1 058,9
|366,7
|288,5
|- черные металлы
|1 346,3
|920,2
|115
|94,8
|Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура
|576,1
|467,6
|1194,8
|960,5
|- реакторы ядерные, котлы, машины
|218,1
|174,5
|660,2
|536,7
|- электрические машины и оборудование
|358
|293,4
|534,6
|423,6
|Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства
|63,4
|64,8
|481,9
|317,9
|- средства надземного транспорта, кроме железнодорожного
|17,9
|20,8
|453,7
|307,6
|Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты
|19,9
|26,0
|81
|62,2
|Различные товары и изделия
|89,1
|66,4
|89,7
|71,3
|Произведения искусства
|6,3
|0,0
|0,2
|0,0
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил отмену обязательного использования печатей на документах
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-феврале отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $423,2 млн
|Приход в Украину лоукостера Ryanair может вдохнуть вторую жизнь во второстепенные аэропорты
|Гройсман за снижение ренты на добычу газа до 12% с 2018
|Перемирия нет. Почему на Донбассе снова активно воюют
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Солнечная электростанция: прибыль или прихоть?
В РУБРИКЕ
|Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба" - Луценко
|Украинский бизнес ожидает существенного оживления деловой активности - НБУ
|Зачем Тимошенко и компания гонят украинцев на новый "шатун"
|Рада уволила председателя ФГИ Билоуса
|НБУ разрешил банкам досрочно погашать евробонды и кредиты банкам-нерезидентам и увеличил импортерам размер предоплаты без аккредитивов
|Рада приняла закон "О рынке электроэнергии"
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
Это интересно
|Американцы наладят массовое производство смартфонов из "ликвидморфия"
|Lincoln представил новый Navigator
|Золотые iPhone 7 с гравировкой "Отче наш" освятили в церкви
|Dodge Challenger Demon получил 850-сильный мотор
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов