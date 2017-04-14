Александр СУКОВ, Деловая столица

Объявленный в середине марта приход в Украину ирландского лоукостера Ryanair несказанно обрадовал потенциальных пассажиров, которые уже давно заждались дешевых авиабилетов в Европу. А недавнее обещание Ryanair начать полеты из Львова в Берлин и Лондон даже ранее обещанного - уже в сентябре - еще больше распалили ожидания.

Однако для авиационный властей приход лоукостера стал настоящей головной болью, поскольку грозит поломать привычную схему работы и отношения, налаженные между аэропортами и авиакомпаниями. Лоукостеры хотят дешевых аэропортовых сборов, и это нормально, ведь они предлагают пассажирам дешевые авиабилеты. Однако снижение аэропортовых сборов автоматически переводит аэропорты в категорию низкоприбыльных предприятий или вообще убыточных, которых придется финансировать за счет государства. Чтобы совместить несовместимое, авиационным властям необходимо принять непростое решение. Собственно, из-за сложностей принятия этого решения подписание соглашения между Ryanair и аэропортами "Львов" и "Борисполь" затягивается.

По словам экс-главы Госавиаслужбы Дениса Антонюка, стороны - с одной - Ryanair, а с другой - украинские аэропорты и Министерство инфраструктуры - могут и дальше вести переговоры об условиях сотрудничества, поскольку время пока еще есть. Это ближайшие два - три месяца. Крайний срок, к которому стороны должны окончательно "ударить по рукам" - приблизительно середина лета, для того что бы успеть закрыть все организационные и технические вопросы до начала выполнения рейсов. Удастся ли Ryanair договориться об открытии рейсов и из Львова, и из "Борисполя" - пока не понятно, хотя шансы достаточно высоки. В то же время Денис Антонюк считает, что у "Львова" потенциал загрузки самолетов и развития географии полетов выше, чем у "Борисполя" - так как во Львове гораздо больше пассажиров такого сегмента как гастарбайтеры, которых традиционно много именно в западной Украине и которые являются одними из ключевых для модели работы Ryanair. Так же туристический потенциал Львова и желание местных властей участвовать в проекте развития перевозок во Львов, куда выше, чем в Киеве. Кроме того, отметил Денис Антонюк, Львов по сравнению с Киевом практически на треть ближе к основным европейским аэропортам, а это означает, что для Ryanair рейс во Львов обойдется на треть дешевле, чем в Киев.

Однако в целом ситуация с приходом Ryanair в Украину похожа на поговорку "и хочется, и колется". Денис Антонюк пояснил, что ирландский лоукостер хочет очень низких тарифов на обслуживание в аэропорту, вплоть до нуля. Аэропорты могут предоставить скидку к ныне действующим аэропортовым сборам максимально в размере 80%, но ирландцы хотят большего.

А вот здесь случился казус - предоставить скидки в размере более 80% руководство "Борисполя" не может, поскольку размеры аэропортовых сборов устанавливаются приказом Министерства инфраструктуры.

А инициировать подобный вопрос для руководства "Борисполя" стратегически не верно - ведь тогда точно такие же условия нужно будет применять ко всем участникам рынка от Lufthansa и до МАУ, которые при этом обслуживают пассажиров больше, чем пока еще гипотетические 250 000 пассажиров в год от Ryanair.

А это приведет к серьезнейшим финансовым проблемам главного аэропорта страны, и совершенно справедливые вопросы со стороны прокуратуры в адрес руководства "Борисполя": "На каких основаниях вы инициировали такие сумасшедшие скидки для компании Ryanair, они вам денег занесли?". Аэропорт-то не частный, как тот же аэропорт "Жуляны", который почему-то уже отказался от работы с Ryanair, посчитав это экономически невыгодным. То, что предоставление скидок дало возможность украинцам дешево летать в Европу, для прокурорских работников может быть не аргументом, для них более важным может оказаться то, что в результате предоставления скидок аэропорт понес миллионные убытки вместо работы в прибыль, как это происходит сейчас, а это уже никакая не заслуга перед отечеством, а статья Уголовного кодекса.

Директор "Борисполя" Павел Рябикин был назначен на эту должность в начале марта этого года. Представляя нового директора, министр инфраструктуры Владимир Омелян поставил ему основные задачи: сохранить динамику роста пассажиропотока и финансовых показателей, развивать транзитный хаб и привлечь компании-лоукостеры. Руководитель компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что выполнить все эти четыре задачи одновременно - попросту невозможно. "Можно развивать хаб, увеличивать поток и прибыльность, что и делал аэропорт последние 2,5 года, но без лоукостеров. Можно создать хаб, увеличить поток и запустить лоукостер, но аэропорт будет планово убыточен. Можно пустить лоукостер и попробовать сохранить доходность аэропорта, подняв сборы прочим авиакомпаниям (или даже оставив их на том же уровне), но вряд ли это их устроит. А потому они наверняка прекратят работу в данном аэропорту или на этом рынке вовсе, что неминуемо снизит и пассажиропоток, а соответственно - ликвидирует хаб и транзитный поток", - сказал он.

Ryanair возникла совершенно неожиданно - руководство аэропорта было фактически поставлено перед фактом, что лоукостер будет летать из этого аэропорта и теперь нужно договариваться об условиях. Для "Борисполя" приход Ryanair - в определенной степени шок, поскольку лоукостер грозит поломать выстроенную схему отношений и уровень аэропортовых сборов, что грозит "Борисполю" потерей доходов.

Авиационный эксперт Сергей Хижняк уверен, что если Ryanair начнет летать из "Борисполя", то летом следующего года лоукостер выйдет на привлекательные накатанные направления, например в Италию, Грецию, а также чартеры в другие средиземноморские страны, отбирая пассажиров у украинских авиакомпаний.

Поэтому теперь каждая из сторон пытается достичь своих интересов: министр Владимир Омелян - запустить рейсы обещанного лоукостера, гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин - выполнить поручение министра пустить лоукостера, но сохранить денежные поступления от других авиакомпаний, а Ryanair - получить как можно большие скидки на аэропортовые сборы, а лучше - на уровне "ноль".

Теперь руководство "Борисполя" и Министерства инфраструктуры оказалось в непростой ситуации - о старте полетов уже объявлено и обещанное нужно выполнять, тогда как удовлетворить пожелания Ryanair, которая "подогревает" тему обещаниями досрочных рейсов, будет не так-то просто.

Поэтому эксперты считают, что оптимальным выходом из сложившейся патовой ситуации может стать ставка на развитие в Киевском регионе второстепенных аэропортов, таких как Житомир или Винница. В этих аэропортах можно установить для лоукостеров практически нулевые аэропортовые сборы, что позволит предложить пассажирам очень низкие тарифы. При этом расходы на инфраструктуру аэровокзалов могут быть минимальными, обеспечивая необходимый уровень безопасности и не обеспечивая практически никакого уровня сервиса. И только потом, когда лоукостеры серьезно вырастут в региональных аэропортах и наладят работу, они сами зайдут в "Борисполь" (как это сейчас происходит во Франкфурте, Милане, Амстердаме...). Денис Антонюк отметил, что таким образом поступали многие в Европе, и это дало возможность развить не только центральные, но и периферийные аэропорты. Кроме того это дало огромный толчок развитию туризма и бизнеса в регионах, не блокируя при этом развития центральных аэропортов. В мире хабами для лоукостеров являются не центральные аэропорты, а периферийные: лоукостеры летают не в Шарль-де-Голь, а в Бове (70 км от Парижа), и не во Франкфурт-на-Майне, а в расположенный в 120 км аэропорт Франкфурт-Хан, не в лондонский Хитроу, а в расположенный в 50 км Лутон. И иногда стоимость проезда до периферийного аэропорта равняется стоимости билета на рейс лоукостера.

Возможно, поэтому украинским властям следует не изобретать велосипед и пытаться совместить несовместимое, а пойти по уже проторенному пути европейцев, у которых в итоге есть и дешевые авиабилеты, и развитая сеть региональных аэропортов. Это позволит развить аэропорты в Житомире, Виннице или даже близкой к столице Белой Церкви, запустить оттуда туристов и улучшить транспортное сообщение Киева с этими городами. Однако тогда туристы, летящие по дешевым билетам в Париж или Лондон, должны быть готовы потратиться еще и на дорогу до Житомира или Винницы. Ведь за дешевые билеты в Европу кто-то должен будет доплатить.