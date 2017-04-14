Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за снижение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа до единой ставки в размере 12% начиная с 1 января 2018 года.

Об этом он сказал в Верховной Раде на часе вопросов к правительству, передают Українські Новини.

"Надо, в конце концов, с 2018 понизить ренту на добычу газу, ввести единую ренту на добычу газа 12%", - сказал премьер.

В текущее время ставки рентной платы при добыче газа составляет 29% для скважин глубиной до 5 км и 14% - глубиной более 5 км.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 Украина увеличила добычу природного газа на 0,5%, или на 91 млн куб. м до 19,987 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (19,896 млрд куб. м).