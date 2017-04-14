Пока в Минске, в очередной раз, договариваются о прекращении огня, на Донбассе наблюдается очередное обострение.

С каждым днем так называемый "режим тишины", который приурочен к Пасхальным праздникам, все больше и больше становится похож на полноценную войну.

Что наиболее цинично: активизация пророссийских боевиков и их российских сателлитов произошла буквально на следующий день после встречи Трехсторонней контактной группы 12 апреля, на которой была достигнута договоренность относительно выполнения ранее принятых обязательств, касательно полного соблюдения режима прекращения огня накануне Пасхальных праздников.

Причем, нарушать новые договоренности террористы начали еще 12 апреля. Вечером боевики "ДНР" накрыли огнем украинский оборонный пункт сил АТО под шахтой "Бутовка", что привело к гибели одного военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, огнем крупнокалиберных минометов, БМП и гранатометов различных систем, враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. Другим направлениям досталось меньше, однако горячее всего ситуация была от Азовского моря на юге и до Станицы Луганской на севере.

Водяное террористы продолжили обстреливать и 13 апреля, что наши бойцы даже умудрились снять на видео.





"Утро началось очень активно - из минометного огня. Что будет дальше - ждем. Всегда наготове ответить адекватно", - писали бойцы вчера утром.

А с 10:00 часов 13 апреля, согласно вышеупомянутых договоренностей в Минске, должно было начаться очередное "перемирие", во время ранее объявленного "перемирия". Однако пророссийские боевики и в этом случае его цинично проигнорировали.

"Несмотря на договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, относительно режима полной тишины начиная с 10:00 часов 13 апреля, незаконные вооруженные формирования "ДНР" ведут обстрелы позиций Вооруженных сил Украины", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По состоянию на вчерашний вечер (четверг, 13 апреля) сообщалось, что начиная с 10-ти часов зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка и Чермалык с применением крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а также здесь два раза работал снайпер.

В целом же, 13 апреля боевики проявляли активность во всех ключевых районах противостояния: под Первомайском, на Светлодарской дуге, Зайцево, в Приазовье, вблизи Донецкого аэропорта и в Авдеевке и ее окрестностях.

Впрочем, горячо было и остается именно в районе Авдеевки, в котором боевики обстреливали украинские рубежи обороны практически круглосуточно. Здесь под шквальный огонь противника около 17:00, попали опорные пункты одной из механизированных бригад, которые враг накрыл огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

Всего же за 13 апреля, несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики осуществили 49 обстрелов украинских позиций сил АТО, 25 из которых произошли в промежутке времени между 10:00 и 20:45. На разных направлениях было зафиксировано применение противником артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Но и это еще не все. Очевидно, провокаций в зоне АТО россиянам становится мало и они решили прибегнуть к ним и на государственной границе.

По данным Госпогранслужбы Украины, сотрудники ФСБ на России, совместно с пограничниками региональных пограничных управлений, используя давление, угрозы и административное влияние заставляют граждан Украины перемещать через границу так называемые "учебные закладки", в виде различных боеприпасов, например гранат, которые предоставляются им уже на территории России непосредственно перед российским пунктом пропуска. В результате это приводит к срежиссированным задержаниям российскими силовиками граждан Украины, якобы, при попытке ввоза на Россию запрещенных предметов, в т. ч. оружия и боеприпасов.

А кроме того, что террористы обстреливают позиции украинских военнослужащих и провоцируют украинцев на границе, они к тому же убивают среди белого дня мирных жителей и совершают обстрелы наблюдателей миссии ОБСЕ.

Даже президент США Дональд Трамп вчера назвал ситуацию в Украине безумием, заявив, что так не должно быть.

Итак, как видим, и нынешнее так называемое "перемирие" террористами цинично нарушается. Собственно, как и все предыдущие. Причем, боевиками применяются каждый раз более тяжелые виды вооружения, и все более циничным становится их поведение в отношении мирного населения и даже представителей миссии ОБСЕ.

А тем временем, грядут Пасхальные праздники и что-то подсказывает, что самые горячие события апреля у нас еще впереди.