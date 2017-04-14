Финансовые новости
- |
- 14.04.17
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба" - Луценко
08:30 14.04.2017 |
Печерский районный суд Киева в четверг удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба", сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Управление ГПУ по противодействию ОПГ ведет производство о незаконном выделении по указанию Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович - ИФ) 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной (ценой - ИФ) на 1,6 млрд грн. Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и ТриМоба", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в четверг.
Как сообщалось, в декабре 2016 года Фонд госимущества Украины (ФГИ) не согласовал продажу ПАО "Укртелеком" его "дочки" - ООО "ТриМоб", владеющего лицензией на связь третьего поколения (3G), из-за того, что данная сделка противоречит договору, заключенному при продаже 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ".
Этот договор от 11 марта 2011 года содержит предостережение: до полного его выполнения "ЕСУ" не должно допустить продажу всей или частичной доли имущества "Укртелекома", рыночная стоимость которого составляет более 10% уставного капитала ПАО.
"ТриМоб" по числу абонентов - около 0,9 млн на начало 2016 года - занимал 4-е место на рынке, значительно уступая лидеру "Киевстар" и идущим третьим lifecell (ранее - "Астелит"). В то же время "ТриМоб" длительное время был единственным владельцем лицензии на связь третьего поколения (3G), потеряв эту монополию лишь в 2015 году, когда три вышеуказанных операторов мобильной связи получили подобную лицензию по итогам конкурса.
В октябре 2013 года 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ООО "ЕСУ", в свою очередь, владеющего 92,79% акций "Укртелекома", приобрела группа "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) бизнесмена Рината Ахметова.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Приход в Украину лоукостера Ryanair может вдохнуть вторую жизнь во второстепенные аэропорты
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман за снижение ренты на добычу газа до 12% с 2018
|Перемирия нет. Почему на Донбассе снова активно воюют
|Потренероваться на Асаде. Западная Фемида ищет гибридную управу на Путина
|Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба" - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Солнечная электростанция: прибыль или прихоть?
В РУБРИКЕ
|Зачем Тимошенко и компания гонят украинцев на новый "шатун"
|Рада уволила председателя ФГИ Билоуса
|НБУ разрешил банкам досрочно погашать евробонды и кредиты банкам-нерезидентам и увеличил импортерам размер предоплаты без аккредитивов
|Рада приняла закон "О рынке электроэнергии"
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
|Курченко вновь пытается монополизировать поставки российского СУГ в Украину?
Это интересно
|Золотые iPhone 7 с гравировкой "Отче наш" освятили в церкви
|Dodge Challenger Demon получил 850-сильный мотор
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
|AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
|Топ-10 мировых IT-центров